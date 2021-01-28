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Разговоры о том, что южнокорейская компания Samsung откажется от линейки Galaxy Note, ходят уже не первый год. Сегодня, 28 января, производитель отчитался о финансовых показателях за 2020 год. Выручка, несмотря на пандемию COVID-19, выросла на 2,8% и составила 212 млрд долларов. Это в два раза больше по сравнению с доходом американской компании Apple. Прибыль Samsung увеличилась в сравнении с 2019 годом почти на 30%, составив 32,22 млрд долларов.

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Но в этой заметке речь пойдёт не о финансовых показателях южнокорейского технологического гиганта. Рассказывая о планах на текущий год, производитель отмечает, что мобильное подразделение постарается укрепить лидерство на рынке в сегменте флагманских смартфонов. Этому должны поспособствовать модели семейства Galaxy S21, а также складные решения Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. В официальном пресс-релизе Samsung ни разу не упоминается серия Galaxy Note, что является очередным косвенным подтверждением того, что планов на данную линейку у компании из Сувона нет.

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Заметим, что главной особенностью флагманов Galaxy Note является поддержка стилуса S Pen. Ранее этим не могли похвастаться другие смартфоны производителя из Южной Кореи. Но в этом году ситуация изменится. Samsung Galaxy S21 Ultra уже получил поддержку ввода с помощью электронного пера. Также использовать стилус можно будет в сгибаемом флагмане Samsung Galaxy Z Fold 3, презентация которого ожидается в конце первого полугодия 2021.

Актуальными моделями серии являются Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra. Обе были анонсированы в конце лета прошлого года. Смартфоны оборудованы стереодинамиками, 10-мегапиксельной фронтальной камерой, ультразвуковым дактилоскопическим датчиком, мобильным процессором Exynos 990 (в России) и работают на базе операционной системы Android 11.

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Samsung Galaxy Note20 Ultra заключён в корпус из стекла и металла с защитой от воды по стандарту IP68. Дисплей имеет диагональ 6,9 дюйма и разрешение Quad HD+. В основной камере установлено два модуля на 12 Мп и 108-мегапиксельный датчик изображения. В стандартном издании используется пластиковый задник. Дисплей Full HD+ характеризуется диагональю 6,7 дюйма. Разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп.