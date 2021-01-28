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Китайская девушка весьма необычным способом решила проверить водонепроницаемость смартфонов Huawei Mate 40 Pro (или Pro+) и iPhone 12. Она отправила флагманы конца 2020 года в стиральную машинку. По её словам, сделано это было непреднамеренно. В результате большой усталости она просто не заметила, что положила в стиральную машинку вместе с вещами два смартфона.

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Об этом инциденте китаянка написала в социальной сети Weibo, после чего заметка вышла на известном сайте MyDrivers. Сразу заметим, что источник пишет о стирке смартфонов iPhone 12 и Huawei Mate 40, которые обладают защитой IP68. На самом же деле в стиральную машинку попал Huawei Mate 40 Pro или версия Pro+. Такой вывод можно сделать, глядя на фотографию, на которой запечатлена модель со сдвоенной фронтальной камерой. У обычного Huawei Mate 40 используется одинарный селфи-модуль. Да и защита соответствует более скромному стандарту IP53.

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Как бы там ни было, после стирки на iPhone 12 треснуло дополнительное защитное стекло. Huawei Mate 40 Pro обошёлся без повреждений. При этом обе модели остались в абсолютно рабочем состоянии. Возможно, в будущем попадание в стиральную машинку ещё скажется на работоспособности устройств.

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Напомним, что в iPhone 12 установлено стекло Ceramic Shield с керамическими монокристаллами, тогда как рамка изготовлена из нержавеющей стали. Huawei Mate 40 Pro обладает алюминиевым каркасом. Какое стекло используется во флагмане, китайская компания на презентации не уточнила. На официальном сайте тоже информации нет.