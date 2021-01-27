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Тайваньская компания ASUS в ближайшее время должна расширить ассортимент графических карт поколения Ampere. В рамках линейки Megalodon она анонсировала два новых ускорителя: GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070.

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Видеокарты получат систему воздушного охлаждения с тремя вентиляторами и внешне будут иметь сходство с моделями линейки ROG Strix. При этом будущие новинки должны оказаться заметно дешевле. Правда, стоимость пока что не уточняется.

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ASUS GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070 Megalodon получат три выхода DisplayPort и один HDMI. Для обеспечения питания будет использоваться один 8-контактный разъём в младшей модели. Возможно, старшая версия получит два разъёма, но это только предположение.

Видеокарты поступят в продажу на китайском рынке в феврале текущего года. Никаких данных о частотах GPU тайваньская компания пока что не раскрывает.

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Напомним, что обе модели построены на базе 8-нанометрового чипа GA104 производства компании Samsung. Эталонный графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3070 имеет 5888 потоковых процессоров и 46 ядер трассировки лучей. GPU соединён с 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 256-битной шиной. Эффективная частота памяти составляет 14 ГГц, а пропускная способность – 448 ГБ/сек. Видеочип трудится на частоте от 1500 МГц до 1725 МГц.

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Эталонный вариант NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti тоже оснащён 8 ГБ VRAM типа GDDR6 с пропускной способностью 448 ГБ/сек. Номинальная частота GPU снижена до 1410 МГц, а Boost-частота – до 1665 МГц. Чип имеет 4864 ядер CUDA и 38 ядер трассировки лучей.