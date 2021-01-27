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MSI представила видеокарты GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti AERO ITX

Стоимость и дата старта продаж не уточняются.
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Тайваньская компания MSI анонсировала графические ускорители GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti в рамках линейки AERO ITX. Внешне новинки не отличаются, а разница между видеокартами заключается в технических параметрах.

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MSI GeForce RTX 3060 AERO ITX построена на базе видеочипа GA106-300 с 3584 потоковыми процессорами, 112 текстурными блоками и 64 блоками рендеринга. Номинальная частота GPU составляет 1320 МГц. В Boost-режиме она возрастает до 1777 МГц. Чип соединён с 12 ГБ видеопамяти GDDR6 посредством 192-битной шины. Эффективная частота VRAM – 15 ГГц. В версии AERO ITX OC есть всё то же самое, но пиковая частота GPU повышена на 0,8% и составляет 1792 МГц.

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В MSI GeForce RTX 3060 Ti AERO ITX используется графический процессор GA104-200 с 4864 ядрами CUDA. Количество текстурных блоков составляет 152, а блоков растеризации предусмотрено 80. Чип трудится на частоте от 1410 МГц до 1665 МГц. Также отметим 8 ГБ VRAM стандарта GDDR6, 256-разрядную шину памяти и эффективную частоту 14 ГГц. Версия AERO ITX располагает чипом с максимальной частотой 1695 МГц (+1,8%).

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Обе новинки получили поддержку 4K ULTRA HD с частотой 120 Гц. Для этого предусмотрен порт HDMI 2.1. Также в списке интерфейсов числятся три разъёма Display Port. Габаритные размеры каждой модели составили 172 x 125 x 43 мм. При этом GeForce RTX 3060 весит 503 грамма, а версия Ti оказалась на 56 граммов тяжелее (559 граммов).

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Стоимость GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti AERO ITX пока что не уточняется. Дату старта продаж новых видеокарт компания MSI тоже не раскрывает на данный момент.

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