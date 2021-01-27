Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Тайваньская компания MSI анонсировала графические ускорители GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti в рамках линейки AERO ITX. Внешне новинки не отличаются, а разница между видеокартами заключается в технических параметрах.

реклама

MSI GeForce RTX 3060 AERO ITX построена на базе видеочипа GA106-300 с 3584 потоковыми процессорами, 112 текстурными блоками и 64 блоками рендеринга. Номинальная частота GPU составляет 1320 МГц. В Boost-режиме она возрастает до 1777 МГц. Чип соединён с 12 ГБ видеопамяти GDDR6 посредством 192-битной шины. Эффективная частота VRAM – 15 ГГц. В версии AERO ITX OC есть всё то же самое, но пиковая частота GPU повышена на 0,8% и составляет 1792 МГц.

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 2070 Super - цена супер <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

В MSI GeForce RTX 3060 Ti AERO ITX используется графический процессор GA104-200 с 4864 ядрами CUDA. Количество текстурных блоков составляет 152, а блоков растеризации предусмотрено 80. Чип трудится на частоте от 1410 МГц до 1665 МГц. Также отметим 8 ГБ VRAM стандарта GDDR6, 256-разрядную шину памяти и эффективную частоту 14 ГГц. Версия AERO ITX располагает чипом с максимальной частотой 1695 МГц (+1,8%).

реклама

Обе новинки получили поддержку 4K ULTRA HD с частотой 120 Гц. Для этого предусмотрен порт HDMI 2.1. Также в списке интерфейсов числятся три разъёма Display Port. Габаритные размеры каждой модели составили 172 x 125 x 43 мм. При этом GeForce RTX 3060 весит 503 грамма, а версия Ti оказалась на 56 граммов тяжелее (559 граммов).

реклама

Стоимость GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti AERO ITX пока что не уточняется. Дату старта продаж новых видеокарт компания MSI тоже не раскрывает на данный момент.