Realme Race Pro получит Snapdragon 888, 160-Гц дисплей, NFC и АКБ на 5000 мА*с со 125-Вт зарядкой
Китайская компания Realme в этом году анонсировала только два смартфона. На прошлой неделе она представила бюджетник C20 за 100 долларов, а две недели назад появилась модель среднего класса V15 стоимостью от 230 долларов. В ближайшее время в ассортименте бренда появится смартфон X9 Pro на Dimensity 1200, а ещё одной новинкой станет флагман нового поколения Realme Race Pro.
реклама
Модель будет оснащена 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 в паре с 8-12 ГБ оперативной памяти. В максимальной модификации смартфон получит встроенный флеш-накопитель вместимостью 512 ГБ. Также будут доступны версии с 256 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти.
Realme Race Pro будет оборудован аккумуляторной батареей, зарядная ёмкость которой составит 5000 мА*ч. Одной из особенностей предстоящей новинки станет поддержка быстрой проводной подзарядки рекордной мощности 125 Вт.
Смартфону приписывают 6,8-дюймовую панель на органических светодиодах формата Quad HD+ с поддержкой частоты обновления 160 Гц. Плотность точек составит около 515 пикселей на дюйм. Дисплей получит поддержку стандарта HDR10+ и встроенный сканером отпечатков пальцев.
реклама
Разрешение основной камеры составит 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп. Параметры оптических модулей не уточняются, но практически со 100-процентной уверенностью можно утверждать, что Realme Race Pro обзаведётся и ультраширокоугольным модулем, и телеобъективом. Всё же в наличие двух телефотомодулей верится с трудом. Характеристики фронтальной камеры не раскрываются.
Во флагмане мы не увидим разъёма для наушников, стереофонических динамиков, защиты от воды и поддержки беспроводной зарядки. Вместе с тем Realme Race Pro получит порт USB Type-C, контроллеры Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, навигационный модуль GPS и операционную систему Android 11 с фирменной прошивкой Realme UI 2.0.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила