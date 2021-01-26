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Realme Race Pro получит Snapdragon 888, 160-Гц дисплей, NFC и АКБ на 5000 мА*с со 125-Вт зарядкой

Цена пока что не раскрывается.
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Китайская компания Realme в этом году анонсировала только два смартфона. На прошлой неделе она представила бюджетник C20 за 100 долларов, а две недели назад появилась модель среднего класса V15 стоимостью от 230 долларов. В ближайшее время в ассортименте бренда появится смартфон X9 Pro на Dimensity 1200, а ещё одной новинкой станет флагман нового поколения Realme Race Pro.

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Модель будет оснащена 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 в паре с 8-12 ГБ оперативной памяти. В максимальной модификации смартфон получит встроенный флеш-накопитель вместимостью 512 ГБ. Также будут доступны версии с 256 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти.

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Realme Race Pro будет оборудован аккумуляторной батареей, зарядная ёмкость которой составит 5000 мА*ч. Одной из особенностей предстоящей новинки станет поддержка быстрой проводной подзарядки рекордной мощности 125 Вт.

Смартфону приписывают 6,8-дюймовую панель на органических светодиодах формата Quad HD+ с поддержкой частоты обновления 160 Гц. Плотность точек составит около 515 пикселей на дюйм. Дисплей получит поддержку стандарта HDR10+ и встроенный сканером отпечатков пальцев.

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Разрешение основной камеры составит 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп. Параметры оптических модулей не уточняются, но практически со 100-процентной уверенностью можно утверждать, что Realme Race Pro обзаведётся и ультраширокоугольным модулем, и телеобъективом. Всё же в наличие двух телефотомодулей верится с трудом. Характеристики фронтальной камеры не раскрываются.

Во флагмане мы не увидим разъёма для наушников, стереофонических динамиков, защиты от воды и поддержки беспроводной зарядки. Вместе с тем Realme Race Pro получит порт USB Type-C, контроллеры Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, навигационный модуль GPS и операционную систему Android 11 с фирменной прошивкой Realme UI 2.0.

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Привет Олежик. А как же понты? Чай в России живём.
Realme Race Pro получит Snapdragon 888, 160-Гц дисплей, NFC и АКБ на 5000 мА*с со 125-Вт зарядкой
D3m0n
16:46
Тебе нужно было ставить северокорейский дистриб просто.
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