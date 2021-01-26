Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi осенью прошлого года анонсировала самый дешёвый в мире смартфон на 7-нанометровой платформе Snapdragon 865. Модель называют по-разному в зависимости от того, какой переводчик использует тот или иной ресурс. Одно из альтернативных названий – Xiaomi Redmi K30S. Старт продаж упрощённого флагмана приурочили к распродаже 11.11, но после этого смартфон перестал продаваться. Спустя более чем два месяца компания решила вернуть устройство на рынок.

реклама

В Китае Redmi K30S предлагается в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ энергонезависимой памяти. Цена составляет 390 долларов и 430 долларов соответственно. В обоих случаях на борту установлено 8 ГБ оперативной памяти. Питание компонентам обеспечивает АКБ ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки.

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 2070 Super - цена супер <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде RTX 3080 в продаже, цена тебя удивит Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Смартфон получил тройную основную камеру. Телеобъектива, увы, упрощённый флагман предложить не в состоянии. Разрешение оптических модулей составляет 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Камера не имеет оптической стабилизации изображения, зато может похвастаться поддержкой съёмки видео в формате 8K ULTRA HD с частотой 24/30 FPS. Также заявлена возможность записи 4K-роликов со скоростью до 60 FPS.

реклама

Ещё одной особенностью Xiaomi Redmi K30S является жидкокристаллический дисплей с поддержкой частоты обновления 144 Гц. Размер составляет 6,67 дюйма по диагонали, а разрешение соответствует стандарту Full HD+. В левом верхнем углу есть отверстие с 20-мегапиксельной селфи-камерой.

Наличие IPS матрицы не позволило установить под экраном биометрический сенсор. Поэтому дактилоскопический датчик обосновался на правом торце. К слову, рамка в смартфоне сделана из алюминия, а сзади и спереди используются панели Gorilla Glass пятого поколения. Защита от воды не предусмотрена.

реклама

В арсенале модели есть модуль для поддержки Near Field Communication, стереофонически динамики, инфракрасный порт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C и поддержка сотовой связи нового поколения. Программной оболочкой служит фирменная надстройка MIUI 12, построенная на ОС Android 10. Выход для подключения гарнитуры с интерфейсом 3,5 мм отсутствует.

Напомним, что в России официально продаётся аналог Redmi K30S под названием Xiaomi Mi 10T. В «Ситилинк» доступна модификация с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-модулем ёмкостью 128 ГБ. Цена составляет 42 990 рублей (~570 долларов), а для владельцев клубных карт – 40 500 рублей (~535 долларов).