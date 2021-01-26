Мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 неплохо показала себя в добыче Ethereum
Настольная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 ещё не добралась до покупателей, а вот её мобильный вариант уже присутствует на рынке в составе ноутбуков многих компаний. Причём её уже успели протестировать в добыче криптовалюты Ethereum.
реклама
И мобильная, и настольная версии графического ускорителя построены на базе 8-нанометрового чипа GA106, но при этом количество потоковых процессоров отличается. Так, вариант для настольных ПК получил 3584 ядра CUDA, а для портативных – 3840 ядер CUDA. Энергопотребление тоже отличается. В GeForce RTX 3060 Desktop TDP составляет 170 Вт, а в GeForce RTX 3060 Mobile номинальное значение – 80 Вт, но производители лэптопов могут увеличить показатель до 115 Вт, а ещё 15 Вт сверху накидывает Dynamic Boost.
Хэшрейт – единица, измеряющая вычислительную мощность аппаратного обеспечения, которое применяется для добычи криптовалют. С разогнанной мобильной видеокартой GeForce RTX 3060 удалось добиться хэшрейта 48,99 MH/s. Примерно такие же показатели демонстрирует настольный графический ускоритель GeForce RTX 2080 SUPER, тогда как GeForce RTX 3070 для настольных ПК оказался на 19% мощнее.
реклама
Как известно, в майнинге криптовалюты важную роль играет скорость работы памяти. Вероятно, для добычи Ethereum использовалась видеокарта в исполнении Max-P, где эффективная частота памяти по умолчанию составляет 14 ГГц (у Max-Q – 12 ГГц). Судя по скриншоту из GPU-Z, видеопамять ускорителя была разогнана до 2125 МГц. Это означает, что эффективная частота выросла до 17 ГГц.
реклама
Во время теста для видеокарты были установлены лимиты по TDP и TGP – 105 Вт и 56 Вт соответственно. Графический процессор GA106 трудился на частоте 1567 ГГц. Пока что непонятно, насколько мобильная версия GeForce RTX 3060 опережает настольную в добыче криптовалюты. Это мы узнаем уже в следующем месяце, когда десктопная версия доберётся до прилавков магазинов.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила