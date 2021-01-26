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Мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 неплохо показала себя в добыче Ethereum

Она оказалась на 19% медленне настольной GeForce RTX 3070.
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RTX 3070 - цена немного пошла вниз
RTX 3070 по цене 2070Super
RTX 3080 в продаже, цена около 200000р
Еще одна RTX 3080
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Настольная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 ещё не добралась до покупателей, а вот её мобильный вариант уже присутствует на рынке в составе ноутбуков многих компаний. Причём её уже успели протестировать в добыче криптовалюты Ethereum.

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И мобильная, и настольная версии графического ускорителя построены на базе 8-нанометрового чипа GA106, но при этом количество потоковых процессоров отличается. Так, вариант для настольных ПК получил 3584 ядра CUDA, а для портативных – 3840 ядер CUDA. Энергопотребление тоже отличается. В GeForce RTX 3060 Desktop TDP составляет 170 Вт, а в GeForce RTX 3060 Mobile номинальное значение – 80 Вт, но производители лэптопов могут увеличить показатель до 115 Вт, а ещё 15 Вт сверху накидывает Dynamic Boost.

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Хэшрейт – единица, измеряющая вычислительную мощность аппаратного обеспечения, которое применяется для добычи криптовалют. С разогнанной мобильной видеокартой GeForce RTX 3060 удалось добиться хэшрейта 48,99 MH/s. Примерно такие же показатели демонстрирует настольный графический ускоритель GeForce RTX 2080 SUPER, тогда как GeForce RTX 3070 для настольных ПК оказался на 19% мощнее.

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Как известно, в майнинге криптовалюты важную роль играет скорость работы памяти. Вероятно, для добычи Ethereum использовалась видеокарта в исполнении Max-P, где эффективная частота памяти по умолчанию составляет 14 ГГц (у Max-Q – 12 ГГц). Судя по скриншоту из GPU-Z, видеопамять ускорителя была разогнана до 2125 МГц. Это означает, что эффективная частота выросла до 17 ГГц.

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Во время теста для видеокарты были установлены лимиты по TDP и TGP – 105 Вт и 56 Вт соответственно. Графический процессор GA106 трудился на частоте 1567 ГГц. Пока что непонятно, насколько мобильная версия GeForce RTX 3060 опережает настольную в добыче криптовалюты. Это мы узнаем уже в следующем месяце, когда десктопная версия доберётся до прилавков магазинов.

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