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Многие проекты студии Quantic Dream, являющиеся эксклюзивами для консолей PlayStation, спустя некоторое время добираются до персональных компьютеров под управлением операционной системы Windows. Последний пример – приключенческая игра с элементами интерактивного кинематографа Detroit: Become Human. Версия для ПК на ОС Windows вышла ещё в 2019 году, но, как сообщает издание Hardware Times, до сих пор игра не работает на компьютерах с видеокартами компании NVIDIA.

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Специалисты протестировали Detroit: Become Human в системах с графическими ускорителями GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 2080 SUPER. Обе видеокарты поколения Turing способны предложить высокий уровень производительности, но проблему это не решает. Игра вылетает либо на экране загрузки, либо спустя несколько минут после этого.

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Новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 поколения Ampere тоже не способны полностью устранить неполадки. При использовании ускорителей серии GeForce RTX 30 сбои наблюдаются реже, но время от времени в игре всё равно случаются зависания, после которых работа Detroit: Become Human прекращается, а пользователь видит перед собой рабочий стол.

Что примечательно, никаких подтормаживаний, вылетов и других ошибок в игре не наблюдается, когда графическая подсистема представлена ускорителями AMD. В частности, специалисты из Hardware Times протестировали Detroit: Become Human на компьютере с видеокартами Radeon RX 6800 и Radeon RX 6900 XT.

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Напомним, что ПК-версия Detroit: Become Human появилась изначально в Epic Games Store в конце 2019 года. Спустя полгода игра добралась до магазина Steam. В августе 2020 года Quantic Dream официально заявила, что продажи превысили 5 млн копий. При этом версия для PlayStation 4 за 16 месяцев разошлась тиражом свыше 3,2 млн копий.