Detroit: Become Human до сих пор не работает на ПК с видеокартами NVIDIA
Многие проекты студии Quantic Dream, являющиеся эксклюзивами для консолей PlayStation, спустя некоторое время добираются до персональных компьютеров под управлением операционной системы Windows. Последний пример – приключенческая игра с элементами интерактивного кинематографа Detroit: Become Human. Версия для ПК на ОС Windows вышла ещё в 2019 году, но, как сообщает издание Hardware Times, до сих пор игра не работает на компьютерах с видеокартами компании NVIDIA.
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Специалисты протестировали Detroit: Become Human в системах с графическими ускорителями GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 2080 SUPER. Обе видеокарты поколения Turing способны предложить высокий уровень производительности, но проблему это не решает. Игра вылетает либо на экране загрузки, либо спустя несколько минут после этого.
Новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 поколения Ampere тоже не способны полностью устранить неполадки. При использовании ускорителей серии GeForce RTX 30 сбои наблюдаются реже, но время от времени в игре всё равно случаются зависания, после которых работа Detroit: Become Human прекращается, а пользователь видит перед собой рабочий стол.
Что примечательно, никаких подтормаживаний, вылетов и других ошибок в игре не наблюдается, когда графическая подсистема представлена ускорителями AMD. В частности, специалисты из Hardware Times протестировали Detroit: Become Human на компьютере с видеокартами Radeon RX 6800 и Radeon RX 6900 XT.
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Напомним, что ПК-версия Detroit: Become Human появилась изначально в Epic Games Store в конце 2019 года. Спустя полгода игра добралась до магазина Steam. В августе 2020 года Quantic Dream официально заявила, что продажи превысили 5 млн копий. При этом версия для PlayStation 4 за 16 месяцев разошлась тиражом свыше 3,2 млн копий.
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