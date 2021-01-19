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Китайская компания Xiaomi в прошлом году анонсировала лэптопы Mi Notebook 14 и издание Horizon Edition. Сегодня, 19 января, линейка пополнилась ещё несколькими 14-дюймовыми моделями. Их объединяет семейство Xiaomi Mi Notebook 14 IC.

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Новинки оснащены 14-дюймовым дисплеем на базе жидкокристаллической панели формата Full HD. Углы обзора по вертикали и горизонтали составляют 178 градусов. Также компания отмечает наличие антибликового покрытия. В рамках над экраном установлена веб-камера с поддержкой HD. Весят ноутбуки 1,5 кг.

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Вне зависимости от комплектации все версии Xiaomi Mi Notebook 14 IC оборудованы мобильным процессором Intel Core i5-10210U в паре с 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4. Компания Intel выпустила платформу в третьем квартале 2019 года. Чип выполнен по 14-нанометровому мобильному процессу. Он имеет четыре ядра с поддержкой многопоточности. Базовая частота составляет 1,6 ГГц, пиковая – 4,2 ГГц, а TDP – 15 Вт.

Опционально пользователям может быть доступна видеокарта NVIDIA GeForce MX250. Также есть варианты с интегрированной графикой Intel UHD 620. Подсистема хранения данных представлена твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от модификации. Время автономной работы составляет 10 часов.

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Дата старта продаж Xiaomi Mi Notebook 14 IC пока что не уточняется. Ноутбуки поступят на рынок по цене от 600 долларов за начальную конфигурацию.