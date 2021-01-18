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Xiaomi готовится к презентации семейства доступных флагманов Redmi K40. В Сети практически каждый день появляется новая информация о будущих новинках, хоть анонс состоится во второй половине февраля текущего года. Сегодня стало известно, что новое поколение сразу будет представлено четырьмя смартфонами.

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Компания Xiaomi объявила о запуске серии Redmi K в конце весны 2019 года. Тогда она представила модели Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Обе получили флагманский мобильный процессор Snapdragon 855. Спустя почти полгода анонсировали Redmi K20 Pro Premium Edition на Snapdragon 855+.

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Второе поколение называется Redmi K30 и представлено сразу восемью моделями. В декабре производитель показал миру Redmi K30 с поддержкой мобильных сетей четвёртого и пятого поколений на процессорах Snapdragon 730G и Snapdragon 765G соответственно. В прошлом году семейство пополнилось смартфонами разных ценовых сегментов: Redmi K30i 5G, Redmi K30 5G Racing Edition, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom Edition, Redmi K30 Ultra и Redmi K30S. Последний является самым дешёвым в мире решением на процессоре Snapdragon 865.

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Компания уже официально подтвердила, что Xiaomi Redmi K40 получит плоский дисплей с частотой обновления 120 Гц. Также производитель заявил, что модель станет самым доступным в мире флагманом на Snapdragon 888. Цена модификации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ составит 465 долларов.

При этом базовая версия дополнительно будет доступна в конфигурации с Dimensity 1200 на борту. Она получит 6/8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель вместимостью 128 ГБ. Цена составит 350 долларов или 385 долларов в зависимости от объёма оперативки. 6-нанометровый мобильный процессор компания MediaTek анонсирует на этой неделе.

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Ещё одним представителем семейства станет модель Redmi K40 Pro. Она будет доступна исключительно со Snapdragon 888 на борту. Стоимость конфигураций 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ составит 510 долларов, 555 долларов и 615 долларов соответственно.

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Наконец, четвёртая модификация – Xiaomi Redmi K40 Pro Zoom Edition. Стоимость пока что неизвестна. Судя по опыту прошлого поколения, от версии Pro данное издание будет отличаться лишь улучшенной основной камерой. Напомним, что в Redmi K30 Pro Zoom Edition появился 8-мегапиксельный телеобъектив, которого нет в Redmi K30 Pro.