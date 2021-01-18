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«Коалиция за безопасный интернет», американская некоммерческая организация, требует от калифорнийской компании Apple убрать приложение Telegram из магазина App Store. НКО подала на Apple в суд Северной Калифорнии. По мнению представителей «Коалиции за безопасный интернет», посредством сервиса обмена мгновенными сообщениями распространяются материалы с неонацистским и расистским содержанием.

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По словам Марка Гинзберга, бывшего посла Соединённых Штатов в Марокко и нынешнего главы коалиции, Telegram является распространителем ненавистнических высказываний. Также Гинзберг, являясь евреем, отметил, что материалы антисемитского содержания в мессенджере тоже распространяются. Экс-посол владеет смартфоном компании Apple, что, по его мнению, даёт ему право продать в суд на калифорнийского производителя.

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При этом пока что ни Apple, ни Telegram ситуацию никак не прокомментировали. Но вскоре реагировать на подобное придётся и компании Google. От неё в ближайшее время коалиция тоже будет требовать удалить приложение из магазина Google Play. Иск против «корпорации добра» уже готовит адвокат НКО Кейт Альтман.

Стоит отметить, что Telegram и другие сервисы обмена мгновенными сообщениями обязаны рассматривать жалобы пользователей на контент оскорбительного содержания. В то же время удаления нежелательных материалов от сервисов не требуют.

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Марк Гинзберг не впервые выступает против Telegram. В прошлом году он хотел, чтобы против национализма и антисемитизма в мессенджере Павла Дурова выступил генеральный директор компании Apple. Но, по словам Гинзберга, Тим Кук оставил его сообщение без ответа.

Напомним, что в последние дни популярность Telegram в США и во всё мире резко возросла. На прошлой неделе мессенджер стал вторым самым загружаемым приложением в Соединённых Штатах. Количество загрузок составило свыше 500 000. С 9 по 12 января в приложении зарегистрировались более 25 млн человек, тогда как число активных пользователей перешагнуло за 500 млн.

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Резкий рост популярности мессенджера связывают с новой политикой конфиденциальности WhatsApp. Второй причиной может быть всплеск цензы в США в связи с протестами из-за выборов президента. Из-за этого основные социальные сети временно заблокировали аккаунты Дональда Трампа и его ближайших соратников. Twitter заблокировал учётную запись главы Белого дома навсегда.