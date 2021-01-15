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Торговая война между Соединёнными Штатами и Китаем продолжается. Правительство Дональда Трампа ввело несколько ограничений для европейских стран при работе с китайскими компаниями. Однако, французские аналитики Institut Montaigne считают, что это не должно стать причиной для Европейского Союза начать сближение с Китаем. По их мнению, Европа должна единым фронтом с США выступить в борьбе с технологическим развитием Поднебесной.

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Матье Дюшатель, глава азиатской программы Institut Montaigne, заявил, что доверие европейских компаний к Соединённым Штатам упало из-за политики ограничений по отношении к Китаю. Связано это не с самими санкциями как таковыми, а с тем, что некоторым американским компаниям разрешено сотрудничать с китайским производителями. Из-за этого они получают конкурентные преимущества перед европейскими фирмами, поскольку последним США перестали выдавать лицензии на торговлю с китайскими компаниями, попавшими в чёрный список.

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Все эти ограничения, усиленные влиянием пандемии COVID-19, стали причиной укрепления экономических связей между Европой и Поднебесной. Сближение может быть поставлено на паузу, поскольку Европейский Союз принял участие в блокировке Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) и других китайских компаний. Но Матье Дюшатель отмечает, что контроль Европейского Союза над передачей технологий не обязательно должен подорвать отношения между ЕС и Китаем.

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Institut Montaigne порекомендовал Европе по возможности сократить сотрудничество с Китайской Народной Республикой в сферах микроэлектроники и образования, если его результаты позволят расширить возможности китайского военного сектора. Ключевая проблема заключается в сложностях при разделении конечных пользователей той или иной технологии на гражданских и военных. К тому, эксперты не исключают возможность перенаправления технологий. Также аналитики рекомендуют ЕС параллельно проводить более тщательную проверку иностранных инвестиций в технологический сегмент.

Матье Дюшатель считает, что КНР имеет как минимум три слабые стороны. Во-первых, блокировка доступа к западным технологиям, что уже испытала на себе компания Huawei. Во-вторых, жёсткая система экономики, делающая невозможным оптимальное распределение ресурсов и эффективное использование рыночного потенциала. В-третьих, нехватка человеческих ресурсов.

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По меньшей мере с двумя утверждениями можно поспорить. Человеческих ресурсов у КНР достаточно, а блокировка доступа к западным технологиям может стать толчком к развитию собственных. Это можно видеть на примере всё той же компании Huawei. В 2019 году она потеряла доступ к сервисам Google, но быстро разработала альтернативу в виде Huawei Mobile Services. В прошлом году на замену Android была создана проприетарная операционная система HarmonyOS для смартфонов, умных часов, телевизоров, автомобилей и пр.