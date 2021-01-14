MSI анонсировала видеокарты GeForce RTX 30 с гибридным охлаждением Sea Hawk
Тайваньская компания MSI на днях представила сразу десять графических ускорителей GeForce RTX 3060 в рамках серий GAMING, GAMING TRIO, AERO и VENTUS. Теперь она в свой ассортимент добавила несколько видеокарт серии GeForce RTX 30 в исполнении Sea Hawk, которые могут похвастаться наличием гибридной системы жидкостного охлаждения.
реклама
Что интересно, точные модели ускорителей тайваньская компания не уточняет. Основываясь на прошлом опыте, можно предположить, что гибридная необслуживаемая СЖО появится в дорогих моделях, т.е. в GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090, которые построены на базе 8-нанометрового видеочипа NVIDIA GA102.
Блок системы охлаждения Sea Hawk устанавливается на графический ускоритель. Он содержит медную площадку, которая покрывает собой и все чипы памяти, и GPU. Внешний радиатор имеет габаритные размеры 24 x 12 см, а за его охлаждение отвечают два 120-миллиметровых кулера TORX 4.0. Циркуляцию жидкости к радиатору обеспечивает небольшая низкопрофильная помпа.
реклама
Для дополнительного охлаждения платы предусмотрен ещё один вентилятор. Вместо центробежного кулера тайваньские разработчики решили использовать осевой. Все вентиляторы обзавелись поддержкой технологи Zero Frozr. Она отвечает за прекращение вращения при отсутствии нагрузки на видеокарту. Кроме того, стоит отметить наличие задней металлической пластины для отвода тепла.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила