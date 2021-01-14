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Тайваньская компания MSI на днях представила сразу десять графических ускорителей GeForce RTX 3060 в рамках серий GAMING, GAMING TRIO, AERO и VENTUS. Теперь она в свой ассортимент добавила несколько видеокарт серии GeForce RTX 30 в исполнении Sea Hawk, которые могут похвастаться наличием гибридной системы жидкостного охлаждения.

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Что интересно, точные модели ускорителей тайваньская компания не уточняет. Основываясь на прошлом опыте, можно предположить, что гибридная необслуживаемая СЖО появится в дорогих моделях, т.е. в GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090, которые построены на базе 8-нанометрового видеочипа NVIDIA GA102.

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Блок системы охлаждения Sea Hawk устанавливается на графический ускоритель. Он содержит медную площадку, которая покрывает собой и все чипы памяти, и GPU. Внешний радиатор имеет габаритные размеры 24 x 12 см, а за его охлаждение отвечают два 120-миллиметровых кулера TORX 4.0. Циркуляцию жидкости к радиатору обеспечивает небольшая низкопрофильная помпа.

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Для дополнительного охлаждения платы предусмотрен ещё один вентилятор. Вместо центробежного кулера тайваньские разработчики решили использовать осевой. Все вентиляторы обзавелись поддержкой технологи Zero Frozr. Она отвечает за прекращение вращения при отсутствии нагрузки на видеокарту. Кроме того, стоит отметить наличие задней металлической пластины для отвода тепла.