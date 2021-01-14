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Компания Xiaomi в конце прошло года анонсировала смартфон Mi 11 на Snapdragon 888. Модель стала очень популярной, т.к. производителю понадобилось только две распродажи, чтобы реализовать свыше 500 000 устройств. При этом около 350 000 моделей были проданы лишь за 5 минут.

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В продаже новинка появилась в первый день нового года, но некоторые китайские блогеры получили смартфон намного раньше. Это стало понятно после того, как Xiaomi Mi 11 попал в декабрьский рейтинг производительности AnTuTu. Как оказалось, не все использовали новинку для обзора. Один из энтузиастов разобрал флагмана, а затем собрал, но не в смартфон, а в дракона.

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Китайский блогер получил новинку за месяц до её презентации. Если быть точнее, в его руках оказалось сразу шесть моделей: два обычных издания и сразу четыре версии с пластиковым задником и слоем экологической кожи. За это время он разобрал их на 500 маленьких частей, после чего сделал из них механического дракона. Например, модули основной камеры послужили глазами, а из пластиковой тыльной стороны с нанесённым слоем экокожи энтузиастом были сделаны крылья. В качестве подставки выступило беспроводное зарядное устройство. Весь процесс разборки смартфона и превращения его в механического дракона показан в ролике ниже.

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Напомним, что Xiaomi Mi 11 поступил в продажу в трёх модификациях памяти. Цена базовой составила 610 долларов. Также доступные версии стоимостью 660 долларов и 720 долларов. Цена вариантов со стеклянным и пластиковым задниками не отличается. Таким образом, один механический дракон стоит от 3660 долларов до 4320 долларов.