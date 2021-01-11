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Китайская компания Meizu редко радовала пользователей новинками в 2020 году. Не считая двух флагманских смартфонов 17-й серии на процессоре Snapdragon 865 и нескольких наушников сложно вспомнить ещё какие-то премьеры производителя. А вот 2021 год Meizu начала сразу же с презентации. Компания из Поднебесной выпустила полностью беспроводные наушники с поддержкой активного шумоподавления. Новинка называется Meizu POP Pro.

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TWS-решение Meizu внешне является практически точной копией анонсированных в прошлом году Apple AirPods Pro. Причём это касается не только двух независимых модулей, но и футляра для переноски, который также позволяет зарядить аккумуляторы. К слову, разработчик заявляет, что время автономной работы составляет 6,5 часа на полном заряде, но система подавления шумов сокращает его на 2,5 часа. Футляр позволяет зарядить наушники ещё трижды.

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Для работы ANC предусмотрено три микрофона. По словам разработчиков, Meizu POP Pro поддерживают тройную гибридную технологию подавления шумов. Независимые модели оборудованы 10-миллиметровыми излучателями, которые обеспечивают качественное звучание средних и высоких частот.

Как и в большинстве подобных решений, на корпусе расположены сенсорные панели для быстрого управления воспроизведением музыки. Пользователь может быстро ставить музыку на паузу, регулировать уровень громкости и переключать композиции. Благодаря наличию инфракрасных сенсоров воспроизведение ставится автоматически на паузу, если снять наушники.

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Стоимость Meizu POP Pro в Китае составила 75 долларов. Новинка стоит в несколько раз дешевле, чем Apple AirPods Pro. Старт продаж состоится уже завтра, 12 января 2021 года.