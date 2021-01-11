Meizu представила копию AirPods Pro с активным шумоподавлением за 75 долларов
Китайская компания Meizu редко радовала пользователей новинками в 2020 году. Не считая двух флагманских смартфонов 17-й серии на процессоре Snapdragon 865 и нескольких наушников сложно вспомнить ещё какие-то премьеры производителя. А вот 2021 год Meizu начала сразу же с презентации. Компания из Поднебесной выпустила полностью беспроводные наушники с поддержкой активного шумоподавления. Новинка называется Meizu POP Pro.
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TWS-решение Meizu внешне является практически точной копией анонсированных в прошлом году Apple AirPods Pro. Причём это касается не только двух независимых модулей, но и футляра для переноски, который также позволяет зарядить аккумуляторы. К слову, разработчик заявляет, что время автономной работы составляет 6,5 часа на полном заряде, но система подавления шумов сокращает его на 2,5 часа. Футляр позволяет зарядить наушники ещё трижды.
Для работы ANC предусмотрено три микрофона. По словам разработчиков, Meizu POP Pro поддерживают тройную гибридную технологию подавления шумов. Независимые модели оборудованы 10-миллиметровыми излучателями, которые обеспечивают качественное звучание средних и высоких частот.
Как и в большинстве подобных решений, на корпусе расположены сенсорные панели для быстрого управления воспроизведением музыки. Пользователь может быстро ставить музыку на паузу, регулировать уровень громкости и переключать композиции. Благодаря наличию инфракрасных сенсоров воспроизведение ставится автоматически на паузу, если снять наушники.
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Стоимость Meizu POP Pro в Китае составила 75 долларов. Новинка стоит в несколько раз дешевле, чем Apple AirPods Pro. Старт продаж состоится уже завтра, 12 января 2021 года.
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