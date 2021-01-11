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Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro и ещё 11 старых смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12

Часть из них была анонсирована в 2018 году.
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Новый год не стал поводом для компании Xiaomi ставить на паузу распространение программного обеспечения MIUI 12. В этой заметке мы подведём итоги прошлой недели и расскажем, какие смартфоны не первой свежести получили новую версию прошивку. Всего рассмотрим 13 моделей. Возраст некоторых уже приближается к трём годам.

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Например, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro, которые были анонсированы зимой 2018 года. Оба смартфона оснащены мобильным процессором Snapdragon 636, аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч, 5,99-дюймовоым дисплеем формата FHD+ и основной камерой с разрешением 12 Мп + 5 Мп. В стандартном издании установлен фронтальный модуль на 12 Мп, а в версии Pro – на 20 Мп.

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Оба устройства появились на рынке с прошивкой MIUI 9 и операционной системой Android 8.0 Oreo. Глобальная оболочка MIUI 12 построена на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Десятой ревизии «зелёного робота» смартфоны не получат. Обновление проходит под номером v12.0.2.0.PEIMIXM (скачать).

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В 2018 году компания Xiaomi успела анонсировать ещё и шестое поколение линейки. Правда, представлено оно только одним устройством – Xiaomi Redmi Note 6 Pro. От предшественника оно отличается наличием 6,26-дюймового дисплея с вырезом и появлением 2-мегапиксельного сенсора в пару к 20-мегапиксельному во фронтальной камере.

Смартфон поступил на рынок с MIUI 9 и операционной системой Android 8.1 Oreo. Девятая ревизия «зелёного робота» тоже стала последней. Она лежит в основе фирменной глобальной прошивки MIUI 12.0.1.0.PEKMIXM (скачать).

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В Китае компания обновила до MIUI 12 бюджетные модели Redmi 7A и Redmi 8A. Номер обновления – v12.0.2.0.QCMCNXM (скачать) и v12.0.1.0.QCPCNXM (скачать) соответственно. Оба смартфона были анонсированы в 2019 году. Прошивка построена на Android 10.

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Далее поговорим о телефонах, которые ранее получили MIUI 12, а на прошлой неделе обзавелись более новой версией прошивкой, устраняющей мелкие баги. 4 из 8 таких устройств представляют флагманский сегмент и были анонсированы в течение 2018 года.

Это Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi MIX 3 и Xiaomi Mi MIX 2S. Все четыре смартфона оборудованы процессором Snapdragon 845 и основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп. У каждой модели есть свои особенности. Например, Mi MIX 3 – слайдер, в Mi MIX 2S селфи-модуль установлен внизу лицевой стороны, а Mi 8 EE и Mi 88 Pro могут похвастаться прозрачной тыльной панелью, встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и поддержкой технологи Face ID.

Также стабильная версия MIUI 12 стала доступна для Redmi Note 8, Xiaomi Mi 9 Lite, Xiaomi Mi 9 SE и Xiaomi Mi MIX 3 5G. Последняя модель получила прошивку на базе операционной системы Android 9.0 Pie, а все остальные – на Android 10. Ожидается, что каждое из 13 устройств обзаведётся MIUI 12.5.

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