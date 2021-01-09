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Компания Motorola обновила линейку Moto G сразу тремя новыми смартфонами и выпустила модель серии Moto One. Все четыре новинки работают под управлением операционной системы Android 10 и оснащены процессорами Qualcomm.

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Начнём с самой продвинутого гаджета, который называется Moto One 5G Ace. Он получил корпус с защитой от брызг и 6,7-дюймовым дисплей формата Full HD+. Он построен на базе матрицы LCD с поддержкой стандарта HDR10.

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В основе смартфона лежит мобильный процессор Snapdragon 750G. Накопитель характеризуется вместимостью 64/128 ГБ и поддерживает расширение картами microSD. Объём оперативки составляет 4 ГБ или 6 ГБ в зависимости от модификации.

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Moto One 5G Ace получил скромную основную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп и фронталку на 16 Мп. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 15 Вт. Также отметим выход под наушники, тыльный дактилоскопический датчик, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и операционную систему My UX на базе операционной системы Android 10.

Три других новинки работают в сетях 4G и называются Moto G Play, Moto G Power и Moto G Stylus. Из общего сразу отметим защиту от брызг, Mini-Jack, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 и операционную систему Android 10. Поддержка Near Field Communication отсутствует, но в европейских версиях NFC может появиться.

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Версия Stylus является скромным флагманом семейства, а название указывает на основную особенность – поддержку работы с цифровым пером. Экран имеет разрешение FHD+ и диагональ 6,8 дюйма. Аппаратной платформой выступает SoC Snapdragon 678, а за автономность отвечает аккумулятор на 4000 мА*ч. Основная камера представлена модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а фронталка построена на 16-Мп сенсоре. Дактилоскопический сенсор установлен сбоку.

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Вариант Power предлагает пользователям аккумулятор на 5000 мА*ч, 8-мегапиксельную селфи-камеру и основную камеру разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Сердцем новинки выступает однокристальная система Snapdragon 662. Дисплей характеризуется размером 6,6 дюйма по диагонали и разрешением HD+. Сканер отпечатков пальцев расположился на правом торце.

Наконец, версия Play является самой скромной из новинок. Её оборудовали селфи-модулем на 5 Мп, основной камерой разрешением 13 Мп + 2 Мп, HD+ матрицей диагональю 6,5 дюйма и процессором Snapdragon 460. За автономность отвечает батарея на 5000 мА*ч, а для разблокировки используется биометрический сенсор на правой грани.

Все четыре новинки поступят в продажу 14 января 2021 года. Стоимость Moto One 5G Ace стартует с отметки 399 долларов. За Moto G Stylus с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ отдать придётся 299 долларов. Цена Moto G Power стартует со 199 долларов за версию 3/32 ГБ, а стоимость Moto G Play с 3 ГБ ОЗУ и 3 ГБ постоянной памяти составила 170 долларов.