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Samsung Galaxy M02s получил Snapdragon 450 и аккумулятор на 5000 мА*ч при цене 120 долларов

Смартфон стал улучшенной версией Galaxy M02.
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Южнокорейская компания Samsung представила свой первый смартфон в 2021 году. И это не представитель семейства Galaxy S21. Новинка называется Samsung Galaxy M02s. Она представляет бюджетный ценовой сегмент и появится в продаже в ближайшее время.

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Смартфон оборудован процессором Snapdragon 450 с частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 506. Однокристальная система выполнена по 14-нанометровой технологии и работает в паре с 3/4 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. Вместимость постоянного запоминающего устройства составила 32 ГБ или 64 ГБ соответственно. Слот под microSD присутствует отдельно от двойного лотка под SIM-карты.

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Samsung Galaxy M02s имеет корпус из пластика с габаритами 164,2 x 75,9 x 9,1. Масса модели составила 196 граммов. На лицевой стороне расположена панель PLS IPS Infinity-V с разрешением HD+ и вырезом под 5-мегапиксельный (f/2.2) оптический селфи-модуль. Диагональ экрана составила 6,5 дюйма.

Основная камера тройная формально, но фактически она является одинарной, поскольку два сенсора на 2 Мп используются только для съёмки макро и размытия фона. Разрешение стандартного блока составляет 13 Мп (f/2.2). Снимать видео в 4K UHD нельзя.

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За автономность Samsung Galaxy M02s отвечает встроенный аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 15-ваттной подзарядкой проводным путём. Программной основой служит операционная система Android 10. Из остального отметим USB-C, Bluetooth, Wi-Fi без поддержки частотного диапазона 5 ГГц и выход под наушники. NFC отсутствует.

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Стоимость новинки в модификации 3/32 ГБ составила 120 долларов. Цену версии 4/64 ГБ южнокорейская компания не уточнила. Продажи Samsung Galaxy M02s стартуют «скоро». Покупателям новинка будет доступна в чёрном и красном цветовых решениях.

Смартфон имеет все шансы появиться на российском рынке, где уже давно продаётся модель Samsung Galaxy M01. Она оборудована процессором Snapdragon 439, 13-мегапиксельной основной камерой и аккумуляторной батареей с зарядной ёмкостью 4000 мА*ч. Стоимость модификации 3/32 ГБ составляет в магазине «Ситилинк» 9990 рублей.

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