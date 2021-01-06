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Компания Honor после продажи за 15 млрд долларов сможет выпустить первый за несколько лет смартфон на базе мобильного процессора производства Qualcomm. До этого она использовала преимущественно решения Kirin, но иногда на рынке появлялись модели с чипами MediaTek.

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Уже менее чем через неделю состоится премьера флагмана Honor V40. Он будет оборудован мобильным процессором Dimensity 1000+, выполненным по 7-нанометровой технологии. Грядущая новинка станет дебютным смартфоном компании после отделения от Huawei и перехода в собственность консорциума Zhixin New Information Technology.

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Теперь Honor может вести деятельность без любых ограничений, связанных с санкциями США в отношении Huawei, что последней на данный момент может только сниться. В конце прошлого года в отношениях между китайским гигантом Huawei и правительством Соединённых Штатов случилась небольшая оттепель. Американские власти разрешили Qualcomm поставлять процессоры компании из Шэньчжэня. Правда, только те SoC, которые не имеют в своём составе модемной платы с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Huawei такой шаг со стороны США не оценила и заявила, что не нуждается в однокристальных системах Qualcomm. А вот Honor отказываться от SoC американского чипмейкера не планирует. Причём некогда суббренд Huawei без проблем сможет выпускать 5G-смартфоны на базе мобильных процессоров Qualcomm.

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Глава американского чипмейкера в рамках саммита Snapdragon Technology Summit в начале зимы отметил, что бренд Honor стал новым игроком на рынке и выразил надежду на сотрудничество. Когда появятся первые смартфоны на процессорах Qualcomm, пока что неизвестно. Возможно, они выйдут в составе серии Honor X, поскольку 30 декабря 2020 года китайская компания зарегистрировала товарные знаки от Honor X1 до Honor X9. При этом модели Honor X10 и Honor X10 Max вышли в прошлом году.

В завершение добавим, что последний смартфон Honor на чипсете Qualcomm был анонсирован в мае 2017 года. Им стала модель начального уровня Honor 6A с 28-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 430, 13-мегапиксельной камерой, 5-дюймовым дисплеем и аккумуляторной батареей ёмкостью 3020 мА*ч. Оценили её примерно в 130 евро.