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Компания Apple осенью 2020 года представила серию смартфонов iPhone 12, которая состоит сразу из четырёх моделей. iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max стали преемниками соответствующих флагманов 11-й серии, а четвёртой новинкой стала версия mini. Несмотря на то, что после анонса практически каждого смартфона находятся пользователи, недовольные большими размерами экрана, компактный iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым дисплеем не смог добиться популярности на рынке.

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В США, где смартфон в зависимости от модификации стоит 699-849 долларов без учёта налогов, его доля составила лишь 6%. Примерно такими же успехами может похвастаться модель iPhone SE (2020), которую представили в начале прошлого года. Она стала чуть улучшенной версией iPhone 8 и получила 4,7-дюймовый экран, но даже несмотря на это, iPhone 12 mini оказался компактнее. За SE второго поколения в США просят от 399 долларов до 549 долларов без учёта налогов.

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Флагманы iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max разделили между собой оставшуюся часть рынка практически поровну, если говорить о смартфонах компании Apple, которые вышли в 2020 году. Чуть популярнее оказалась стандартная модель, которую оценили в 799-949 долларов.

Помимо решений 2020 года на рынке осталось ещё несколько смартфонов компании из Купертино. Доля iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max существенно упала в связи с тем, что Apple сняла их с продаж после анонса 12-й серии. iPhone 11 остался на рынке, но и его доля резко уменьшилась.

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Трио iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max заняло примерно 76% рынка. Примечательно, что по итогам октября и ноября 2019 года доля iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max составила примерно 69% на рынке Соединённых Штатов, т.е. новое поколение оказалось популярнее предыдущего.

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Как видим, рынок быстро всё расставил сам по своим местам. Несмотря на то, что в 2020 году компания Apple анонсировала сразу две компактных модели, ни одна из них популярной не стала. Суммарные продажи iPhone 12 mini и iPhone SE (2020) оказались ниже, чем продажи одного iPhone 12.

Возможно, компактные iPhone станут популярнее в будущем, ведь для создания прикреплённой выше пиктограммы взяты данные, охватывающие период, когда версия mini пробыла в продаже лишь несколько недель. Но если ничего в дальнейшем не изменится, есть большая вероятность, что в семействе iPhone 13 компания Apple обойдётся без компактных смартфонов.