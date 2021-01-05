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Стали известны цены и дата анонса Xiaomi Redmi Note 9T в Европе

Он станет самым дешёвым 5G-смартфонов в Европе.
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Нейминг серии Redmi Note в 2020 году по-настоящему удивил. Весной мы увидели сразу две модели Redmi Note 9 Pro, стандартное издание, версии S и Pro Max. Осенью в Китае появились ещё два варианта Redmi Note 9 с поддержкой 4G и 5G, наряду с Pro 5G. На этой неделе компания из Поднебесной пополнит ассортимент смартфоном под названием Xiaomi Redmi Note 9T. Он будет представлен сразу в Европе.

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Грядущая новинка получит процессор Dimensity 800U, т.е. сможет работать в мобильных сетях пятого поколения. Чипсет компании MediaTek выполняется по нормам 7-нанометровой технологии и будет трудиться в паре с 4 ГБ оперативной памяти вне зависимости от комплектации. В начальной модификации смартфон получит 64 ГБ ПЗУ, а в топовой вместимость накопителя составит 128 ГБ.

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Xiaomi Redmi Note 9T будет оснащён 6,53-дюймовым дисплеем с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Защиту обеспечит стекло Gorilla Glass пятого поколения, а вот задник будет изготовлен из пластика. Габаритные размеры корпуса составят 162 x 77,3 x 9,2 мм, а масса – 199 граммов. По предварительной информации, смартфон получит защиту от брызг.

Грядущая новинка получит четыре объектива: один спереди и три сзади. Разрешение основной камеры составит 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Она получит поддержку 4K при 30 к/сек и сможет вести съёмку со скоростью 60 к/сек в формате Full HD. Во фронтальной камере будет установлен 13-мегапиксельный датчик изображения.

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Модель Redmi Note 9T появится на рынке с операционной системой Android 10 и прошивкой MIUI 12. Смартфон точно будет обновлён до MIUI 12.5 и MIUI 13 в будущем. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мАч*, а мощность быстрой зарядки – 18 Вт.

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В связи и использованием ЖК-панели сканер отпечатков пальцев в смартфоне будет установлен на правом торце. Модель также получит адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 5, гнездо для гарнитуры 3,5 мм, поддержку Near Field Communication и стереофонические динамики.

Компания Xiaomi вчера официально подтвердила, что Redmi Note 9T представят 8 января 2021 года. Уже сегодня смартфон появился на сайте Amazon. Стоимость модификаций 4/64 ГБ и 4/128 Б составила 230 долларов и 270 долларов соответственно. Таким образом, грядущая новинка станет самым доступным 5G-телефоном в Европе.  Пока что таким является модель Realme 7 5G, за которую просят примерно на 100 евро больше.

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Напомним, что в конце 2019 года состоялась презентация Xiaomi Redmi Note 8T. Модель вышла в модификациях 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. В России стоимость смартфона составила соответственно 13 990 рублей, 15 990 рублей и 17 990 рублей соответственно на старте продаж.

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