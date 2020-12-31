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Honda перестанет продавать в России автомобили с 2022 года

О прекращении гарантии речь не идёт.
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12
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Южнокорейский автогигант Honda Motor подготовил российским пользователям не самый лучший подарок под ёлку на Новый год. Им стала новость о прекращении продаж автомобилей на рынке Российской Федерации. Правда, не сейчас, а через два года.

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Официальным дистрибьютором Honda Motor в России является компания «Хонда Мотор Рус». С 2022 года он прекратит поставки автомобилей, но при этом продолжит продавать мотоциклы и квадроциклы, а также генераторы и водяные насосы наряду с прочей силовой техникой.

Приятной новостью является продолжение действия гарантии на транспортные средства. Т.е. даже после прекращения поставок авто в Российскую Федерацию «Хонда Мотор Рус» продолжит исполнять свои гарантийные обязательства перед владельцами ранее приобретённых транспортных средств.

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Напомним, что ассортимент Honda Motor в России довольно скромный. Официально в страну импортируется только автомобиля: CR-V и Pilot. Стоимость компактного кроссовера Honda CR-V в зависимости от комплектации составляет от 2 319 900 рублей до 3 039 900 рублей, по данным официального сайта. За среднеразмерный кроссовер Honda Pilot отдать придётся минимум 3 599 990 рублей. Максимальная комплектация обойдётся в 4 359 900 рублей.

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