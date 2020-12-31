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Как и было обещано, магазин GizTop открыл приём предварительных заказов на флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 после его анонса. Само собой, речь идёт о китайской версии новинки с поддержкой английского и китайского языков. Но сразу из коробки уже предустановлены сервисы Google, включая магазин приложений Google Play. Полноценную глобальную версию мы увидим не раньше февраля 2021 года.

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Несмотря на то, что интернет-площадка предлагает смартфон с китайской прошивкой MIUI 12, стоимость по сравнению с рекомендованной на рынке Поднебесной существенно выросла. Новинка доступна в чёрной, синей и белой расцветках.

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Стоимость флагмана в модификации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти выросла с 610 долларов до 799 долларов. Конфигурация накопителем удвоенного объёма стоит 999 долларов вместо 660 долларов. За топовый вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища отдать придётся 1099 долларов вместо 720 долларов. Точная дата старта продаж Xiaomi Mi 11 пока что неизвестна, но на сайте указано, что поставки стартуют в январе 2021 года.

Специальное издание с пластиковой тыльной стороной и слоем экокожи в модификации 8/128 ГБ стоит на 50 долларов дороже стандартной версии. Цены других конфигурацию совпадают. За лимитированное издание с автографом генерального директора Xiaomi придётся отдать 1099 долларов. Оно появится на рынке только с 12 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 256 ГБ. Продажи начнутся в середине января 2021 года.

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Напомним, что Xiaomi Mi 11 оборудован процессором Snapdragon 888 и аккумулятором ёмкостью 4600 мА*ч. Мощность проводной и беспроводной подзарядки составляет соответственно 55 Вт и 50 Вт. Флагман нового поколения стал первым смартфоном китайской компании, который получит дисплей формата QHD+. Диагональ составила 6,81 дюйма, а частота обновления – 120 Гц.

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Пользователи, которым нужен спортивный браслет только для измерения ЧСС, могут сэкономить, ведь в Mi 11 такой функцией наделён оптический сканер отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей. Основная камера не имеет телеобъектива, как и в Mi 10, а разрешение составило 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Снимать ролики можно в 4K при 60 к/сек и в 8K при 30 к/сек.

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Несмотря на то, что Xiaomi Mi 11 продаётся с предустановленными сервисами Google и поддерживает обновления программного обеспечения «по воздуху», не факт, что NFC будет работать, т.к. речь всё-таки идёт о китайской версии. Из прочего отметим операционную систему Android 11, стекло Gorilla Glass Victus на лицевой стороне, эффективное охлаждение и стереодинамики.