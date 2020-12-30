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Компания Huawei продала недавно свой самый известный суббренд, после чего сразу же появилась информация о том, что в смартфонах Honor мы увидим сервисы Google. Кто-то даже начал мечтать о флагманском 5-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 888 или по крайней мере 7-нанометровой SoC Snapdragon 865. Но как стало известно, первая модель бренда будет работать на чипсете Dimensity 1000+.

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Речь идёт о Honor View 40 или просто V40, которого покажут уже 12 января 2021 года. Смартфон прошёл сертификацию в китайском регуляторном органе China Compulsory Certificate, после чего стало известно, что он получит поддержку 66-ваттной быстрой зарядки по проводу.

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Также модель засветилась в бенчмарке GameBench, который и раскрыл особенности аппаратной платформы грядущей новинки. Мобильный процессор Dimensity 1000+ имеет частоту до 2,6 ГГц, графику Mali-G77 MG9 и выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Пока эту SoC «на вооружение» взяли только четыре компании. Так, чипсет от MediaTek используется в OPPO Reno5 Pro, vivo iQOO Z1, Realme X7 Pro и Xiaomi Redmi K30 Ultra.

Honor View 40 приписывают Quad-камеру с дизайном в стиле хронографа, операционную систему Android 10 из коробки и дисплей на органических светодиодах с изогнутыми гранями и вырезом под двойную фронтальную камеру. Частота обновления составит скорее всего 90 Гц, но и поддержку 120 Гц тоже исключать не стоит. Цена грядущей новинки не уточняется. Перечисленные выше модели на Dimensity 1000+ стоят от 300 долларов до 580 долларов.