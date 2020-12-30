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На просторах всемирной паутины опубликовано три реальных фотографии флагманского смартфона Samsung Galaxy S21+ в лиловой расцветке корпуса. Что интересно, на задней панели устройства есть наклейка с требованиями о конфиденциальности, запрещающая публиковать снимки, делиться информацией о характеристиках и перепродавать гаджет.

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Дизайн тыльной панели станет ключевым отличием нового поколения от предшественника, который внешне при цене около 1000 долларов похож на бюджетные модели 2020 года. Корпус, предположительно, будет выполнен из пластика. Это не станет неожиданностью, ведь пластиковый задник используется даже в Samsung Galaxy Note20.

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В левом верхнем углу видим тройную основную камеру в таком же исполнении, как на ранее утекавших в Сеть рендерах. По последним данным, она получит два модуля на 12 Мп и 64-мегапиксельный телеобъектив с поддержкой съёмки 8K-видео с частотой кадров 30 к/сек. Блок камеры переходит в верхний и правый боковой торцы, а справа находится одинарная светодиодная вспышка.

На лицевой панели Samsung Galaxy S21+ располагается дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и размером 6,7 дюйма по диагонали. Экран отличается тонкими рамками. Подбородок всё ещё остаётся толще верхнего отступа. Фронтальная камера установлена в отверстии вверху по центру, как в семействе Samsung Galaxy S20.

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Презентация флагманов нового поколения состоится 14 января 2021 года. Герой заметки помимо лилового цвета будет также доступен покупателям в чёрном и белом цветовых решениях. Цена в зависимости от модификации составит 1049 евро или 1099 евро. Вместе с Samsung Galaxy S21+ компания представит стандартное издание стоимостью 849/899 евро и вариант Ultra с поддержкой S Pen. Его цена составит 1349-1529 евро.