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Два дня назад компания Xiaomi анонсировала флагмана Mi 11. Вчера стало известно, что первый в мире смартфон на Snapdragon 888 по предзаказа разобрали примерно за полминуты. Также на просторах всемирной паутины появилось дебютное видео разборки новинки.

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Сначала автор ролика протестировал на устойчивость к царапинам дисплей и продемонстрировал пластиковый лоток для установки SIM-карт. Поддержкой microSD флагман не обзавёлся. На презентации смартфона компания заявила, что лицевая сторона прикрыта стеклом Gorilla Glass Victus, а материал задника не уточнила. Как оказалось в ходе разборки, тыльная панель оформлена пластиком с нанесённым слоем экокожи. Возможно, в других версиях задник сделан из стекла.

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Под крышкой расположилась катушка беспроводной зарядки. Xiaomi Mi 11 поддерживает 50-ваттную подзарядку беспроводным путём. Почти вся материнская плата прикрыта медной пластиной, которая обеспечивает охлаждение. Даже основная камера не стала исключением. Она имеет разрешение 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Все три оптических модуля объединены в рамках одного блока, что может сказаться на стоимости ремонта. Фронтальная часть материнской платы тоже прикрыта медной фольгой, обеспечивающей дополнительное охлаждение.

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В собранном видео в тестах корпус флагмана нагревался до 37 градусов в зоне тройной основной камеры. Во время прогона смартфона в программном обеспечении AnTuTu 5-нанометровый мобильный процессор без медной пластины нагрелся до 83 градусов. К слову, результат в тесте на производительность составил менее 720 000 баллов.

Также автор видео сравнил динамики новинки с моделью Xiaomi Mi 10. На презентации компания акцентировала внимание на наличии стереодинамиков Harman Kardon. Опытным путём было установлено, что в плане качества звучания Xiaomi Mi 11 уступает своему предшественнику. К слову, разобрать новинку оказалось сложнее, чем модель прошлого поколения.

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После демонтажа аккумуляторной батареи ёмкостью 4600 мА*ч открылся доступ к 6,81-дюймовому дисплею формата QHD+ производства южнокорейской компании Samsung. Панель на органических светодиодах тоже прикрыта медной фольгой для более эффективного охлаждения.