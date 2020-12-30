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В ассортименте Zotac появилось несколько новых видеокарт GeForce RTX 30-серии. Компания представила модели GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 с массивными системами охлаждения и необычным дизайном с адресной RGB-подсветкой.

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Новинки имеют габаритные размеры 30,9 x 13,6 см и занимают три слота расширения. Флагманом серии стал адаптер Zotac GeForce RTX 3090 PGF. Он построен вокруг 8-нанометрового GPU GA102-300 с 10 496 потоковыми процессорами и обладает 24 ГБ памяти с 384-разрядной шиной и эффективной частотой 19,5 ГГц. Тип VRAM – GDDR6X.

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Модель может похвастаться небольшим разгоном сразу с завода. В Boost-режиме частота видеочипа достигает 1755 МГц. Это приблизительно на 3,5% выше по сравнению с установленным NVIDIA эталонным значением. Для дополнительного питания предусмотрено три 8-pin разъёма. Номинальное энергопотребление составляет 370 Вт. Эталон – 350 Вт.

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Zotac GeForce RTX 3080 PGF обзавелась чипом GA102-200 с базовой частотой 1440 МГц и 8704 ядрами CUDA. Уровень заводского тоже составляет 3,5%, что конвертируется в 1770 МГц в режиме Boost. Объём видеопамяти GDDR6X составляет 10 ГБ, а эффективная частота – 19 ГГц. Вторая новинка тоже получила три 8-pin разъёма дополнительного питания, а показатель TDP в сравнении с флагманом уменьшился на 30 Вт, составив 340 Вт.

В двух более скромных моделях компании из Гонконга построены на GA104 и отличаются дизайном от двух старших моделей. Они остались без ARGB-подсветки со стороны кулеров, а на тыльной стороне отсутствует пластина жёсткости.

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Дополнительное питание обеспечивается через два 8-pin разъёма. GeForce RTX 3070 PGF имеет максимальную частоту 1785 МГц (+3,5%), а TDP по сравнению с эталоном увеличена с 220 Вт до 240 Вт. GPU104-300 имеет 5888 потоковых процессоров.

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Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti PGF обладает GPU GA104-200 с 4864 потоковыми процессорами и Boost-частотой 1725 МГц, что на 3,6% больше в сравнении с эталонным показателем. TDP – 220 Вт. Оба адаптера получили 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-разрядной шиной и эффективной частотой работы 14 ГГц.

Стоимость новинок пока что не уточняется. Комплект поставки включает подставку и кабель ARGB-подсветки. Две младших модели будут поставляться с двумя переходниками питания с 6 на 8 контактов. Старшие видеокарты получили по три переходника.