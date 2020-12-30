Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Zotac анонсировала огромные видеокарты GeForce RTX 30 в исполнении PGF

Цена новинок пока что не уточняются.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой
3070 уже намного дешевле чем 2080 Super
RTX 3080 уже намного дешевле чем 2080 Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В ассортименте Zotac появилось несколько новых видеокарт GeForce RTX 30-серии. Компания представила модели GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 с массивными системами охлаждения и необычным дизайном с адресной RGB-подсветкой.

реклама

Новинки имеют габаритные размеры 30,9 x 13,6 см и занимают три слота расширения. Флагманом серии стал адаптер Zotac GeForce RTX 3090 PGF. Он построен вокруг 8-нанометрового GPU GA102-300 с 10 496 потоковыми процессорами и обладает 24 ГБ памяти с 384-разрядной шиной и эффективной частотой 19,5 ГГц. Тип VRAM – GDDR6X.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru
RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке
Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-]
RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Модель может похвастаться небольшим разгоном сразу с завода. В Boost-режиме частота видеочипа достигает 1755 МГц. Это приблизительно на 3,5% выше по сравнению с установленным NVIDIA эталонным значением. Для дополнительного питания предусмотрено три 8-pin разъёма. Номинальное энергопотребление составляет 370 Вт. Эталон – 350 Вт.

реклама

Zotac GeForce RTX 3080 PGF обзавелась чипом GA102-200 с базовой частотой 1440 МГц и 8704 ядрами CUDA. Уровень заводского тоже составляет 3,5%, что конвертируется в 1770 МГц в режиме Boost. Объём видеопамяти GDDR6X составляет 10 ГБ, а эффективная частота – 19 ГГц. Вторая новинка тоже получила три 8-pin разъёма дополнительного питания, а показатель TDP в сравнении с флагманом уменьшился на 30 Вт, составив 340 Вт.

В двух более скромных моделях компании из Гонконга построены на GA104 и отличаются дизайном от двух старших моделей. Они остались без ARGB-подсветки со стороны кулеров, а на тыльной стороне отсутствует пластина жёсткости.

реклама

Дополнительное питание обеспечивается через два 8-pin разъёма. GeForce RTX 3070 PGF имеет максимальную частоту 1785 МГц (+3,5%), а TDP по сравнению с эталоном увеличена с 220 Вт до 240 Вт. GPU104-300 имеет 5888 потоковых процессоров.

реклама

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti PGF обладает GPU GA104-200 с 4864 потоковыми процессорами и Boost-частотой 1725 МГц, что на 3,6% больше в сравнении с эталонным показателем. TDP – 220 Вт. Оба адаптера получили 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-разрядной шиной и эффективной частотой работы 14 ГГц.

Стоимость новинок пока что не уточняется. Комплект поставки включает подставку и кабель ARGB-подсветки. Две младших модели будут поставляться с двумя переходниками питания с 6 на 8 контактов. Старшие видеокарты получили по три переходника.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

zotac
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
2
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
3
Деньги вперед: главные игры января 2021 года
15
Тестирование четырех поколений процессоров в играх F1 2018 и F1 2019
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Prime ARGB
14
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
13
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
95
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe XPG Gammix S50 Lite объемом 1 ТБ
13
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy's The Division и The Division 2
10
Обзор игровой мыши ASUS ROG Strix Impact II Wireless
13

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 95
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 36
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 13-й: Solitairica
50
Microsoft просит пользователей Windows 10 срочно удалить Flash Player – инструкция и ссылки на патч
44
CD Projekt RED анонсировала первое бесплатное дополнение для Cyberpunk 2077
119
21 смартфон Xiaomi и Redmi уже получил прошивку MIUI 12.5
6
NVIDIA готовит видеокарту с 18432 ядрами CUDA, 5-нм и мощностью 64 TFLOP – в 2 раза быстрее RTX 3080
72
Майнеры строят фермы из сотен GeForce RTX 30 на фоне взлета криптовалют
349
Видеокарты Radeon RX 6800 XT появились в российских магазинах - цены ниже, чем у RTX 3080
49
Большинство устройств не вывезут графику S.T.A.L.K.E.R. 2 – игра не для старых консолей и слабых ПК
23
Intel готовится к большому реваншу – Ryzen 9 5950X уступил 8-ядерному Core i7-11700К в Geekbench
75
Следующий флагман NVIDIA может получить на 75% больше CUDA-ядер
54
Цена третьей по капитализации криптовалюты за неделю рухнула на 64 процента
9
В США найдена ферма из 78 карт RTX 3080 с прибыльностью около 130000 долларов в год
73
Операционная система HUAWEI Harmony OS оказалась очередным клоном Android на AOSP
14
16-ядерный 24-поточный настольный процессор Intel Alder Lake-S протестирован в бенчмарке Geekbench 5
61
PlayStation 5 продаётся вдвое лучше чем пара Xbox Series X/S - консоль Microsoft обходит даже Switch
36
Старые флагманы Intel плохо справляются с трассировкой лучей и разрешением 2К в Cyberpunk 2077
32
Курс Ethereum достиг 700$ и продолжает расти - дефицит видеокарт усугубится из-за майнеров
28
Metacritic назвал десять лучших PC-игр уходящего года
55
Xiaomi Mi 11 представлен официально: Snapdragon 888, 108-Мп камера, 5000 мА*ч и цена от 610 долларов
16
Графический чип AD102 видеокарты RTX 4090 будет иметь 18432 CUDA-ядра и 66 TFLOPS производительности
30

Популярные статьи

Сравниваем производительность Windows 10 Pro и Home - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
25
5 главных недостатков оболочки MIUI от Xiaomi
48
Деньги вперед: главные игры января 2021 года
15
Новогодняя распродажа: Windows 10 в подарок при покупке MS Office
Тестирование четырех поколений процессоров в играх F1 2018 и F1 2019
3
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
3
Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
2

Сейчас обсуждают

ахахах
14:00
кароче пашут там молча как рабы на галерах и всё на кредитные пузыри
В США найдена ферма из 78 карт RTX 3080 с прибыльностью около 130000 долларов в год
Виталий Shokerxxx
13:59
а ведроид очередным клоном линукса .
Операционная система HUAWEI Harmony OS оказалась очередным клоном Android на AOSP
Tovbot
13:58
Смотря какие побочки. Квестовые линейки с Панам и Джуди достойно сделаны.
CD Projekt RED анонсировала первое бесплатное дополнение для Cyberpunk 2077
Renegade1979
13:57
Series S ящик с 20 CU сам по себе уровень 1066. Но может вытянет еще 10-20% сверху, и то если RDNA 2 так хорош, как о нем пишут на ПК
Большинство устройств не вывезут графику S.T.A.L.K.E.R. 2 – игра не для старых консолей и слабых ПК
Tovbot
13:56
А, ну понятно, сонидрочер детектед. Не знаю как гов, не играл, но арчартеды и ластоваз в плане сюжета на фоне киберпанка это и есть детский сад.
CD Projekt RED анонсировала первое бесплатное дополнение для Cyberpunk 2077
brazil
13:55
goldas, ты хотя читал, что ты пишешь. 8 долларов за кВт? Калькулятор возьми и ручками посчитай. Хотя если просто элементарно поискать в интернете, то можно найти, что в кефире 3080 может копать 100мег...
В США найдена ферма из 78 карт RTX 3080 с прибыльностью около 130000 долларов в год
SMA
13:55
>им же сцанкции не лепили Сяоми по сравнению с хуавей дети, там одних патентов больше чем вся сяоми, там и циско под угрозой была, и 5g. Когда гугл не дает тебе андроид это уже не пошлины, когда идет ...
Активисты из числа акционеров склоняют Intel усилить зависимость от подрядчиков
warmuza
13:55
Смешно слышать попытки аналитики от типа, который даже не знает, где смотреть финансовые отчёты компаний, которые он анализирует.
Отречение Intel от производственных мощностей растянется на годы и снизит норму прибыли
Виталий Shokerxxx
13:55
по выпуску гвинта не было видно что они продались?
CD Projekt RED не собирается сдаваться – компания будет отстаивать свою позицию по Cyberpunk в суде
ShadowTM
13:53
Мне кажется, ситуация стала очевидной ещё когда вышел Ryzen 2. Стало понятно, что Intel не может конкурировать с фаблес производителями. На тот момент только AMD, теперь это ещё и Apple, которая больн...
Отречение Intel от производственных мощностей растянется на годы и снизит норму прибыли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем