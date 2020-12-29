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Компания Huawei порадовала владельцев смартфонов и планшетных компьютеров стабильной версией фирменной прошивки EMUI 11. Правда, построена она всё ещё на базе операционной системы Android 10. Будет ли производитель переводить свои устройства на Android 11 на глобальном рынке, пока непонятно, но уже известно, что несколько десятков девайсов Huawei и Honor в Китае получат Harmony OS 2.1 вместо одиннадцатой ревизии «зелёного робота». Как бы там ни было, сейчас не об этом. В данном материале мы расскажем о том, какие же смартфоны и планшеты Huawei / Honor уже работают на базе стабильной сборки EMUI 11.

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Начнём с телефонов некогда материнской компании и пойдём по порядку не выхода обновления, а презентации самого устройства. Самыми старыми из всех смартфонов Huawei, которые теперь работают на стабильной версии EMUI 11, являются прошлогодние флагманы прошлого года P30 и Pro 30 Pro. Особого внимания заслуживает старшая модель, которая первой в мире предложила перископную камеру с 5-кратным оптическим увеличением без потери качества.

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Оба устройства оборудованы дисплеем OLED, 7-нанометровым процессором Kirin 980 и 40-мегапиксельным датчиком Sony IMX600. К слову, некоторые версии Huawei P30 и P30 Pro получили бету EMUI 11.0.0.128, которая принесла поддержку передачи данных размером до 400 ГБ со скоростью 305 Мбит/сек.

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В сентябре прошлого года состоялась презентация семейства Huawei Mate 30 Pro на Kirin 990 и Kirin 990 5G. Оно состоит из шести моделей, но шестой девайс появился лишь недавно и пока остаётся без апдейта. На фоне остальных особенно выделяется версия Porsche Design. Она имеет кожаный задник со стеклянной вставкой, дисплей водопад и поддерживает технологию трёхмерного сканирования лица. А вот в плане возможностей камеры смартфон уступает модели Huawei P30 Pro.

В конце года Huawei анонсировала модели Nova 6 и nova 6 5G на Kirin 990 и Kirin 990 5G соответственно. Они теперь тоже работают на прошивке EMUI 11. Следующим по хронологии идёт сгибаемый смартфон Huawei Mate Xs, которого представили в начале года уходящего.

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После него появилось трио Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Главной в этом семействе является версия Pro+, которая первой в мире получила перископный модуль с 10-кратным оптическим зумом. До сих пор таким не может похвастаться ни один смартфон на рынке.

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Вместе с 40-серией компания этой весной анонсировала семейство Huawei nova седьмого поколения. EMUI 11 обзавелись стандартное издание и версия Pro. Обе оборудованы чипом Kirin 985. Завершаем часть о Huawei семейством Mate 40. Стандартное издание на 5-нм процессоре Kirin 9000E только недавно появилось в продаже. Помимо него новое поколение включает версии Pro, Pro+ и Porsche Design. Все они работают на SoC Kirin 9000.

Что касается смартфонов Honor, прошивка EMUI 11 здесь называется Magic UI 4.0. Стабильная версия вышла на флагманы Honor V30 и V30 Pro, а также на топовые решения семейства Honor 30. Вместе с одноимённой базовой моделью оно включает версии Pro и Pro+. И в завершение добавим, что стабильная версия EMUI прилетела на планшеты Huawei MatePad Pro, MatePad Pro 5G и MatePad 10.8.