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Основная криптовалюта Bitcoin продолжает стремительно расти в цене. В середине месяца стоимость составляла чуть менее 20 000 долларов. Затем цена резко скакнула за 23 000 долларов, а за две недели она поднялась ещё приблизительно на 5000 долларов. Вчера, 27 декабря, криптовалюта установила новый исторический максимум.

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На прошлой неделе Bitcoin пробил отметку 25 000 долларов, после чего приблизился к 28 000 долларов. Сейчас цена криптовалюты намерена превысить отметку 30 000 долларов. А пока она установила исторический максимум перешагнув за 28 000 долларов. Правда, ненадолго. Цена Bitcoin вчера, 27 декабря, составляла 28 352 доллара. Следует заметить, что рыночная стоимость криптовалюты составляет уже более 0,5 трлн долларов. По этому показателю она превосходит Walmart, MasterCard и Visa.

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Bitcoin – привлекательный инструмент для наращивания капитала на данный момент. Связано это с установкой Федеральной резервной системой Соединённых Штатов близких к нулю процентных ставок. На этом уровне они будут удерживаться в течение нескольких лет, что приведёт к ослаблению доллара.

Также нельзя не отметить тот факт, что потребительские фирмы одобрили использование цифровой валюты. В частности, PayPal запускает поддержку операцию с криптовалютой, в то время как представители BlackRock заявляют, что Bitcoin может заменить золото. На фоне стремительного подорожания основной криптовалюты биржа Coinbase заявила о готовности к переходу в категорию публичных компаний.

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В завершение отметим, что эксперты рекомендуют не забывать о соблюдении осторожности при работе с криптовалютой. Главными рисками для инвесторов является её волатильность. По мнению основателя хедж-фонда Skybridge Capital, несмотря на стремительный рост, в любой момент стоимость Bitcoin может упасть на 20-50%.