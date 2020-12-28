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Sony Xperia 1 III получит Snapdragon 888 5G и будет стоить от 1200 долларов

Токийский гигант не намерен менять свой подход к неймингу смартфонов.
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Несколько часов назад мы писали о том, что в 2020 году компания HTC анонсировала только шесть новых смартфонов. Японский производитель Sony решил не отставать и пополнил ассортимент лишь четырьмя новинками: бюджетником Xperia L4 на Helio P22, середняком Xperia 10 II на Snapdragon 665, а также флагманами на Xperia 5 II и Xperia 1 II на Snapdragon 865. Через несколько месяцев компания из Страны восходящего Солнца выпустит флагман нового поколения, оснащённый однокристальной системой Snapdragon 888 5G.

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Токийский гигант не намерен менять свой подход к неймингу смартфонов, и будущая новинка будет называться Sony Xperia 1 III (One Mark Three). Помимо флагманского 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888 5G модель сможет похвастаться 6,5-дюймовым дисплеем на органических светодиодах с разрешением 4K ULTRA HD, правда, только по широкой стороне.

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Грядущая новинка сохранит корпус с защитой от воды по стандарту IP68 и боковой сканер отпечатков пальцев, несмотря на наличие экрана OLED. В начальной модификации смартфон предложит пользователям 8 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 256 ГБ. Цена Sony Xperia 1 III стартует с отметки 1200 долларов (88 500 рублей). Презентация может состояться в конце зимы на Mobile World Congress 2021.

Напомним, что смартфон станет преемником флагмана Sony Xperia 1 II, который был анонсирован на выставке Mobile World Congress в феврале 2020 года. Он оснащён экраном с разрешением 3840 x 1644 точки, чипсет Snapdragon 865, 8-мегапиксельную фронталку, основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп + 0,3 Мп, стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч. В России стоимость смартфона в конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составляет 79 990 рублей (1085 долларов).

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