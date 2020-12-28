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Huawei представит новую версию флагмана Mate 40

Она получит процессор Kirin 990E.
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Компания Huawei готовит к анонсу новую версию флагманского смартфона Mate 40. Модель появится на рынке под названием Huawei Mate 40E. Грядущая новинка уже была замечена в базе данных TENAA и на сайте Wireless Power Consortium.

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На данный момент семейство состоит из четырёх флагманов. Huawei Mate 40 оборудован процессором Kirin 9000E, а в Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design установлена однокристальная система Kirin 9000. Обе платформы изготовлены по нормам 5-нанометровой технологии. Все смартфоны были анонсированы в середине октября 2020 года.

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Вместе с ними в рамках одной презентации китайская компания представила модель Huawei Mate 30E Pro 5G на Kirin 990E. Этот же мобильный процессор ляжет в основу Huawei Mate 40E. Однокристальная система выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Чипсет получил два ядра Cortex-A76 с частотой 2,86 ГГц при максимальной нагрузке. Ещё два ядра имеют частоту 2,36 ГГц, в то время как частота «маленьких» ядер Cortex-A55 составляет 1,95 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Mali-G76.

Грядущая новинка будет несильно отличаться от обычного Huawei Mate 40. Он также получит основную камеру с разрешением 50 Мп + 16 Мп + 8 Мп и поддержкой 4K ULTRA HD при 60 к/сек, 13-мегапиксельную фронталку и OLED-экран диагональю 6,5 дюйма с интегрированным биометрическим сенсором.

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При этом Huawei Mate 40 будет оборудован аккумулятором ёмкостью 4100 мА*ч вместо 4200 мА*ч, зато на рынке он появится в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем, рассчитанным на хранение 512 ГБ данных.

Цена смартфона пока что не уточняется. Заметим, что в Китае Huawei Mate 30E Pro 5G в конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ китайская компания оценила в 800 долларов и 870 долларов соответственно. Стоимость Huawei Mate 30 Pro 5G с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ составила 970 долларов, а версия 8/512 ГБ поступила в продажу по цене 1110 долларов. В свою очередь модель Huawei Mate 40 появилась на китайском рынке несколько дней назад. Стоимость составила от 750 долларов.

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