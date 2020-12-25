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Компания Xiaomi через три дня анонсирует первый в мире флагманский смартфон на процессоре Snapdragon 888 5G. Им станет модель Xiaomi Mi 11. В Сети в течение месяца появляется разная информация о флагмане нового поколения. Сегодня он был замечен на трёх реальных фотографиях. Также на просторах всемирной паутины были опубликованы качественные рендеры грядущей новинки.

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На реальных снимках показали смартфон спереди и сзади. Как видим, тыльная панель будет оформлена кожей. По всей видимости, на фотографии запечатлено специальное издание, о котором впервые появилась информация лишь несколько дней назад.

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В левом верхнем углу задней стороны установлена основная камера с двумя большими оптическим модулями и одним маленьким По предварительным данным, она будет иметь разрешение 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп, оптическую стабилизацию и сможет записывать видео в форматах 8K@30FPS и 4K@60FPS.

Лицевую панель Xiaomi Mi 11 показали неполностью. Возможно, так хотят создать интригу вокруг расположения фронтальной камеры. Правда, мы уже знаем, что она будет установлена в небольшом отверстии в левом верхнем углу дисплея. Но всё же вдруг специальное издание удивит не только оформлением тыльной стороны, но и наличием подэкранной камеры для селфи.

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Снимок лицевой стороны смартфона подтверждает часть технических параметров. Модель получит операционную систему Android 11, 12 ГБ оперативной памяти и процессор с максимальной тактовой частотой 2,84 ГГц, т.е. Snapdragon 888 5G. А вот в поле, где указана версия программного обеспечения, мы видим MIUI 12.0.9, а не MIUI 12.5.

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Ещё на одной реальной фотографии запечатлена версия Xiaomi Mi 11 в чёрном цвете. По непонятным причинам, автор решил прикрыть камеру пальцем, хотя её дизайн известен уже пару недель. Помимо того, что смартфон появится в чёрной расцветке корпуса, снимок даёт понять, что решётка одного из динамиков будет располагаться на верхнем торце. Это должно помочь разработчикам ещё сильнее уменьшить рамки на лицевой панели.

Что касается рендеров, флагман нового поколения изобразили в белом и голубом цветах. Тыльная сторона оформлена матовым стеклом. На правом торце сделан небольшой вырез в стиле Huawei Mate 30 Pro. Правда, если во флагмане Huawei он нужен только для клавиши питания, то в модели Mi 11 там расположится и сдвоенная кнопка управления громкостью.

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В завершение добавим, что Xiaomi Mi 11 представят 28 декабря 2020 года, а уже на следующий день новинка станет доступна для предварительного заказа. GizTop объявил о планах начать поставки во все страны после старта продаж. Но нужно понимать, что речь идёт о версии с китайским программным обеспечением. По предварительным данным, в зависимости от модификации стоимость смартфона составит 690-800 долларов. Цена варианта с кожаной тыльной панелью пока что не уточняется.