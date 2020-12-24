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Honor V40 станет первым смартфоном бренда после отделения от Huawei – характеристики и дата выхода

Презентация состоится в середине января.
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Компания Huawei несколько недель назад официально подтвердила продажу бренда Honor. По неподтверждённым данным, сумма сделки оценивается в 15 млрд долларов. Все анонсированные ранее смартфоны Honor продолжают получать обновление прошивки Magic UI. Первой новинкой бренда после продажи станет модель Honor View 40.

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Грядущий смартфон имеет кодовое имя YORK и модельный номер YOK-AN10. Он уже появился в базе данных китайского регуляторного органа China Compulsory Certificate (3C, CCC). Регулятор подтвердил, что модель получит поддержку 66-ваттной быстрой проводной зарядки и будет работать на базе мобильного процессора Dimensity 1000+, выполненного по 7-нанометровой технологии.

Заметим, что эта однокристальная система является не очень распространённой. Она была анонсирована в начале 2020 года, и за это время стала аппаратным базисом лишь четырёх смартфонов: OPPO Reno5 Pro, Realme X5 Pro, Xiaomi Redmi K30 Ultra и vivo iQOO Z1, в котором и дебютировал процессор. Модели Xiaomi и vivo при цене 300 долларов за начальную модификацию являются самыми доступными решениями на Dimensity 1000+, а OPPO Reno5 Pro – самым дорогим. Цена составляет почти 600 долларов за топовую комплектацию.

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Honor View 40 будет оборудован изогнутым OLED-дисплеем формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц и интегрированным биометрическим датчиком изображения. Фронтальная камера будет сдвоенной, но параметры пока что не уточняются. Основная камера в смартфоне будет построена на базе четырёх модулей и сможет похвастаться дизайном в стиле часов. Известно, что главный оптический модуль будет иметь разрешение 50 Мп.

Honor View 40 будет анонсирован 12 января 2021 года. В это время будет проходить выставка Consumer Electronics Show 2021, но презентация смартфона, скорее всего, пройдёт на отдельном мероприятии. О цене грядущей новинки пока что информации нет. В некоторых странах она будет продаваться, как Honor V40.

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Напомним, что в России с весны 2020 года официально доступен флагман Honor View 30 Pro в модификации 8/256 ГБ с процессором Kirin 990 5G. Смартфон оборудован 6,57-дюймовым дисплеем IPS, аккумуляторной батареей ёмкостью 4100 мА*ч с 27-ваттной беспроводной зарядкой и основной камерой с разрешением 40 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Цена составляет 36 990 рублей.

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