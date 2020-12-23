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28 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в Европе, России и мире

За несколько дней свежая сборка на Android 9/10/11 стала доступна почти для трёх десятков моделей
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Компания Xiaomi уже совсем скоро должна анонсировать программное обеспечение MIUI 12.5. Тем временем она продолжает выпускать актуальные версии MIUI 12 на свои смартфоны. За несколько дней свежая сборка прошивки на базе операционной системы Android 9/10/11 стала доступна почти для трёх десятков моделей Xiaomi, Redmi и POCO, в России, Европе и остальном мире.

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Начнём с России, где стабильная версия MIUI 12 была выпущена для семи смартфонов. Бюджетная модель Redmi S2, анонсированная более двух лет назад, получила актуальную сборку программного обеспечения вместе с операционной системой Android 9.0.

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Ещё шесть устройств обзавелись MIUI 12 вместе с десятой ревизией «зелёного робота». В этот список попали Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro на флагманском процессоре Snapdragon 865, бюджетник Redmi 9 на Helio G80, возможный бестселлер POCO X3 NFC со 144-герцевой панелью IPS, а также хит продаж Redmi Note 8 Pro и флагман 2018 года выпуска Xiaomi Mi MIX 2S со Snapdragon 845 на борту.

Пару слов скажем о семействе Mi 10T, которое недавно было представлено в России. Обе модели получили вместе со Snapdragon 865 аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч и 144-герцевую панель IPS. Старшая версия оборудована основной камерой разрешением 108 Мп + 13 Мп + 8 Мп с оптической стабилизацией. В Xiaomi Mi 10T нет сенсора на 108 Мп. Вместо него используется 64-мегапиксельный датчик изображения. Оптическая стабилизация тоже отсутствует.

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Мы упомянули, что в России модель Redmi 9 получила новую сборку MIUI 12. Для этого же смартфона стала доступна новая глобальная версия прошивки. Вместе с ним MIUI 12 Global получило ещё четыре девайса. Это Redmi 9T на Helio G25, Redmi 8 на Snapdragon 439, Xiaomi Mi 9 SE с чипом Snapdragon 712 и Xiaomi Mi 9 Lite на базе Snapdragon 710.

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Для двух последних моделей вышла и европейская сборка MIUI 12. В Европе более свежей прошивкой обзавелись ещё три модели. Первая, Redmi Note 9 на чипсете Helio G8. Вторая, Redmi Note 8 на Snapdragon 665. Третья – POCO X3 NFC со Snapdragon 732 под капотом. Последний гаджет также может похвастаться аккумулятором ёмкостью 5160 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой по проводу.

Ещё семь смартфонов получили стабильную китайскую прошивку MIUI 12. В этот список попали и недавние новинки Redmi Note 9 4G на Dimensity 800U и Redmi Note 9 Pro 5G на Snapdragon 750G. Последний является самым доступным в мире решением со 108-мегапиксельной камерой на борту. Помимо них обновление «прилетело» на флагманы 2020 года Redmi K30S и Xiaomi Mi 10 Ultra на Snapdragon 865, на топовое решение 2018 года Xiaomi Mi 8 Pro, а также на Redmi K30 Ultra и Xiaomi Mi 10 Youth. Версия Youth стала единственным смартфоном в списке, который получил прошивку на операционной системе Android 11.

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И в завершение несколько слов скажем о выходе программного обеспечения для ещё одного популярного региона. Речь об Индии. Так, актуальная индийская версия MIUI 12 доступна на флагманах Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, на бюджетниках Redmi Note 7S, Redmi 9 Power, POCO M2 Pro и POCO M3, а также на середняках Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Оболочка построена на операционной системе Android 10.

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