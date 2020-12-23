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Компания CD Projekt RED поделилась информацией о продажах ролевой игры CyberPunk 2077. Она стала доступна 10 декабря 2020 года, но беспроблемным запуск ожидаемой новинки назвать нельзя.

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Из-за проблем в игре многие пользователи запросили возврат средств. Компания Sony убрала CyberPunk 2077 из фирменного магазина PlayStation Store. В свою очередь Microsoft приняла решение оставить игру в магазине, но согласилась на возврат средств.

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Увы, CD Projekt RED не уточняет, сколько пользователей решили вернуть игру в течение первых десяти дней с момента старта продаж. При этом с 10 по 20 декабря 2020 года было реализовано 13 млн копий уже с учётом возврата. Речь идёт о суммарных продажах на всех платформах.

До релиза аналитики утверждали, что в течение года суммарные продажи CyberPunk 2077 превысят отметку 30 млн копий. После публикации в Сети первых обзоров их прогнозы были скорректированы в сторону уменьшения. При этом ранее компания CD Projekt RED заявила, что до старта продаж на CyberPunk 2077 было оформлено 8 млн предварительных заявок, что дало возможность покрыть все затраты на создание и продвижение игры.

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В завершение отметим, что разработчики уже успели выпустить несколько обновлений для исправления ряда недостатков и улучшения работы на платформах с процессорами компании AMD. Однако, несмотря на это и информацию о 13 млн проданных копий с учётом возврата, акции CD Projekt RED не выросли. На момент написания материала стоимость составляет 259,30 польских злотых (5293 рубля).

Ещё 17 декабря цена одной акции составляла чуть более 309 злотых (6307 рублей), после чего упала до 260 злотых (5307 рублей). С 18 по 23 декабря цена колеблется в пределах 246-275 злотых (5022-5614 рублей).