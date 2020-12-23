Xiaomi Mi 11 окажется дороже, чем ожидалось
Компания Xiaomi официально подтвердила, что 28 декабря состоится премьера флагманских смартфонов Mi 11 и Mi 11 Pro. Ранее мы уже писали, что стоимость обычной модели стартует с 610 долларов, а версию Pro можно будет купить как минимум за 800 долларов. По новым данным, Xiaomi Mi 11 окажется дороже, чем говорилось ранее.
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Грядущая новинка будет доступна в модификациях с 8/12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 128/256 ГБ. Стоимость версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ составит 690 долларов. За вариант с 8 ГБ оперативки и флеш-накопителем на 256 ГБ придётся отдать 735 долларов. Наконец, версия 12/256 ГБ будет оценена в 675 долларов.
Выше перечислены цены на Xiaomi Mi 11 в Китае. О европейской стоимости пока что информации нет. Напомним, что Xiaomi Mi 10 тоже предлагается в Китае в модификациях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Рекомендованная цена составила 575 долларов, 615 долларов и 675 долларов соответственно. Как видим, в зависимости от комплектации, грядущая новинка окажется на 115-125 долларов дороже предшественницы.
Также отметим, что 615 долларов за модификацию с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ в Китае превратились в 1100 долларов (899 евро) на рынке Европы. Рекомендованная стоимость Xiaomi Mi 10 в России составила 69 990 рублей или 930 долларов.
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Напомним, что Xiaomi Mi 11 приписывают Full HD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 4970 мА*ч. Сердцем флагмана выступит 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 888 5G. Работать модель будет на базе операционной системы Android 11 с прошивкой MIUI 12.5. В продаже модификации с 8 ГБ оперативной памяти появятся в синей расцветке корпуса. Вариант 12/256 ГБ будет доступен в цветах Smoke Purple и Cigarette Purple.
Сегодня инсайдеры сообщили, что китайская компания выпустит специальную версию смартфона Xiaomi Mi 11. Издание Special Edition будет отличаться от стандартной версии кожаным задником вместо стеклянной панели. О цене пока что информации нет.
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Флагман нового поколения станет доступен для предварительного заказа на следующей день после официального анонса, т.е. 29 декабря 2020 года. Магазин GizTop объявил, что в этот же день будет открыт приём предварительного заказа на китайскую версию с доставкой в любую страну мира.
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