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Китайская компания уже несколько лет выпускает ноутбуки. В прошлом году на рынке появились модели под брендом Redmi. В течение нескольких недель производитель из Поднебесной намерен анонсировать лэптоп RedmiBook 14S, оборудованный мобильным процессором AMD семейства Ryzen 5000.

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Часть технических характеристик лэптопа была раскрыта программным обеспечением Geekbench 5. Модель прошла тест на производительность 16 декабря и набрала 1182 балла в однопоточном режиме, а результат в тесте всех ядер составил 6431 баллов.

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Мобильный процессор AMD Ryzen 7 5700U американской компанией ещё не был анонсирован. Если верить бенчмарку Geekbench, чип получит восемь ядер с поддержкой многопоточности. Базовая частота составит 1,8 ГГц, а пиковая – 4,34 ГГц. Также в состав процессора будет входить интегрированный GPU Radeon с частотой 1,9 ГГц.

Xiaomi RedmiBook 14S будет оснащён 16 ГБ оперативной памяти. Вместимость твердотельного накопителя не уточняется. Также отметим 14-дюймовую панель Full HD с разрешением 1080 x 1920 точек. Стоимость ноутбука пока что остаётся в секрете, как и точная дата презентации. В продажу грядущая новинка поступит в начале 2021 года с предустановленной операционной системой Windows 10.