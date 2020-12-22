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На прошлой неделе компания HMD Global представила смартфон Nokia 5.4 в мире, а сегодня, 22 декабря, новинка стала доступна в России. Производитель заявил, что в России будут доступны три модификации модели по цене от 16 990 рублей.

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Одной из ключевых особенностей новинки является основная камера. Она имеет разрешение 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп и поддерживает запись видео в формате 4K ULTRA HD с кадровой частотой 30 FPS. Фронталка для селфи и разблокировки смартфона построена на базе 16-мегапиксельного датчика изображения. Снять блокировку можно не только с помощью Face Unlock, но и сканером отпечатков пальцев. В отличие от большинства моделей второй половины 2020 года герой заметки получил тыльный дактилоскопический сенсор вместо бокового.

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На лицевой панели установлен дисплей IPS LCD диагональю 6,39 дюйма формата HD+. Плотность точек составляет 269 пикселей на дюйм, что ниже заветного показателя 300 ppi. Под фронтальную камеру отведено небольшое отверстие в левом верхнем углу. Нижняя экранная рамка содержит надпись Nokia, чтобы пользователи не забывали, смартфон какого бренда они приобрели.

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В Nokia 5.4 применён 11-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 662, как в анонсированном недавно в России бюджетнике POCO M3. Чипсет получил ядра Kryo 260 с частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 610. Однокристальная система работает в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель имеет ёмкость 64/128 ГБ и поддерживает расширение картами microSD.

За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА*ч. Быстрая зарядка новинкой не поддерживается. Прочие параметры включают Bluetooth 4.2, Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц, USB Type-C, поддержку Near Field Communication и разъём для подключения проводных наушников. Габаритные размеры составляют 161 x 76 x 8,7 мм, а масса – 181 грамм. Программной платформой сразу из коробки выступает операционная система Android 10. Модель работает на базе стоковой версии ОС без дополнительных оболочек, а компания обещает выпустить обновление с Android 11 в ближайшее время и с Android 12 в конце следующего года.

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Nokia 5.4 в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти оценили в 16 990 рублей. Стоимость версии с 6 ГБ ОЗУ с тем же объёмом накопителя составила 17 990 рублей. За эти же деньги можно приобрести модификацию 6/64 ГБ. Также при покупке смартфона компания дарит в подарок анонсированные в начале декабря полностью беспроводные наушники Nokia BH-405. Их рекомендованная цена в России составляет 4990 рублей.