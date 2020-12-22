8-ядерные процессоры AMD Ryzen сравнили в играх и приложениях: чип на Zen 3 намного быстрее, чем Zen
В 2016 году компания AMD представила первое поколение процессоров Ryzen. Флагманом стала 8-ядерная 16-поточная модель Ryzen 7 1800X с частотой 3,6-4,1 ГГц. После этого производитель из Калифорнии выпустил ещё несколько поколений настольных процессоров, обновив архитектуру. На сайте Golem появилось сравнение 8-ядерных 16-поточных CPU разных поколений.
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В сравнение вместе с 14-нанометровым Ryzen 7 1800X поколения Summit Ridge на архитектуре Zen+ попали Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3800X и Ryzen 7 5800X. Все четыре процессора были протестированы на платах X470 и X570 в зависимости от поддерживаемой платформы.
Для начала отметим, что Ryzen 7 1800X потребляет 95 Вт и поддерживает оперативную память DDRD-2666. Ryzen 7 2700X поколения Pinnacle Ridge построен на архитектуре Zen+. Чип выполняется по нормам 12-нанометровой технологии, поддерживает ОЗУ DDR4-2933, частота составляет 3,7-4,35 ГГц, а номинальный TDP – 105 Вт.
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7-нанометровые Ryzen 7 3800X (Matisse) и Ryzen 7 5800X (Vermeer) на архитектуре Zen 2 и Zen 3 соответственно обзавелись поддержкой оперативки типа DDR4 с частотой 3200 МГц, а требования по теплоотводу составляют по 105 Вт. При этом чип прошлого поколения имеет частоту 3,9-4,5 ГГц, а текущего – 3,8-4,7 ГГц.
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Тесты проводились в нескольких играх: CS: Global Offensive, Anno 1800, GTA V, Kingdom Come Deliverance, Planet Zoo, A Total War Saga и Microsoft Flight Simulator. Лидером стал процессором Ryzen 7 5800X. Он оказался на 80,9% быстрее по сравнению с чипом первого поколения. В свою очередь Ryzen 7 2800X и Ryzen 7 3800X превзошли показатели Ryzen 7 1800X на 21,5% и 45,1% соответственно.
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Вторая часть тестов была выполнена в приложениях 7-Zip, y-Cruncher, Unreal Engine 4, Blender, Premier Pro, Faststone Image Viewer, Cinebench R20 и Cinebench R15. Показатели Ryzen 7 1800X тоже были взяты за основу. Модель второго поколения Ryzen 7 2700X оказалась на 14,8% быстрее, а Ryzen 7 3800X – на 44,4%. Лидером также стал 8-ядерный CPU семейства Vermeer. Он превзошёл показатели Ryzen 7 1800X на 72,2%.
Свою таблицу на основе полученной информации составили и журналисты сайта 3DCenter. По их оценкам, прирост производительности Zen 3 в сравнении с Zen 2 составил 89% и 84% в приложениях и играх соответственно. Также отмечается, что с каждым новым поколением, включая Zen+. Производительность повышалась на 16%-27%. Детальнее с данными можете ознакомиться в таблице ниже.
В завершение добавим, что в 2021 году ожидается презентация настольных процессоров на архитектуре Zen 3+. Они выйдут под кодовым названием Warhol, но при этом могут стать частью семейства Ryzen 5000. Переход на архитектуру Zen 4 состоится после того, как американская компания AMD сумеет обеспечить поддержку оперативной памяти DDR5 в настольных системах. Ожидается, что вместе с переходом на Zen 4 чипы перейдут на разъём Socket AM5.
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