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Компания Xiaomi 2020 года завершит анонсом двух флагманских смартфонов на 5-нанометровом процессоре Snapdragon 888 5G. Они будут называться Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro. Сегодня китайский производитель назвал дату официальной презентации грядущих новинок.

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В каждом устройстве мы увидим Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC, поддержку мобильных сетей пятого поколения и AMOLED-дисплей с изогнутыми краями, частотой обновления 120 Гц и встроенным биометрическим сенсором. При этом Xiaomi Mi 11 получит FHD+ матрицу, а в версии Pro будет установлен экран формата Quad HD+.

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Одним из ключевых отличий между смартфонами станет основная камера. Стандартное издание позаимствует её у Xiaomi Mi 10T Pro. Разрешение составит 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Также будут заявлены оптическая стабилизация и запись видео в формате 8K ULTRA HD с частотой кадров 30 к/сек. В Xiaomi Mi 11 Pro будет установлена основная камера с разрешением 50 Мп + 20 Мп + 12 Мп.

Обе модели получат операционную систему Android 11 сразу из коробки. В качестве программной надстройки выступит фирменная прошивка MIUI 12.5, которую компания начнёт распространять в конце 2020 года. Также из общего отметим 8/12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 вместимостью 128/256/512 ГБ.

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Xiaomi Mi 11 получит аккумуляторную батарею на 4970 мА*ч с 55-ваттной быстрой зарядкой и поступит в продажу по цене от 610 долларов. Версия Pro будет оснащена аккумулятором ёмкостью 4780 мА*ч, а мощность зарядки составит 100 Вт. В продаже старшая версия появится с ценником от 810 долларов. Презентация флагманов нового поколения состоится 28 декабря 2020 года.