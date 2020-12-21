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1 сентября 2020 года китайский производственный гигант ZTE презентовал первый в мире коммерческий смартфон со встроенной в дисплей 32-мегапиксельной камерой для селфи. Он получил название ZTE Axon 20 5G. 10 сентября модель поступила в Китае в продажу по цене от 320 долларов за модификацию 6/128 ГБ. В начале декабря производитель анонсировал глобальную версию смартфона, а сегодня, 21 декабря, она стала доступна для покупки.

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Список стран, где доступен ZTE Axon 20 5G, оказался довольно обширным. На официальном сайте указано, что доставка выполняется в Австрию, Бельгию, Болгарию, Литву, Латвию, Хорватию, Люксембург, Чехию, Нидерланды, Данию, Польшу, Эстонию, Португалию, Румынию, Францию, Словакию, Словению, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Ирландию, Венгрию, Кипр, Мальту, Сингапур, Индонезию, Макао, Малайзию, Филиппины, Вьетнам, Южную Корею, Гонконг, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Украину и Великобританию.

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Девайс предложен за Пределами Китая в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. В ЕС его оценили в 449 евро или 41 000 рублей. Стоимость в Великобритании составила 419 фунтов стерлингов или 41 500 рублей. В Украине за устройство просят 12 500 гривен или 33 000 рублей. В остальных странах за модель отдать придётся 449 долларов или 33 500 рублей. Напомним, что цена версии 8/128 ГБ в Китае составила 365 долларов или 27 000 рублей. Появится ли новинка в России, пока что неизвестно.

Напомним, что ZTE Axon 20 5G комплектуется тыльной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп с поддержкой 4K ULTRA HD, аккумуляторной батареей ёмкостью 4220 мА*ч с 30-ваттной подзарядкой и 6,92-дюймовым дисплеем FHD+. Вместе с 32-мегапиксельной селфи-камерой в панель на органических светодиодах интегрирован и дактилоскопический сенсор. Также отметим поддержку частоты обновления 90 Гц.

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Смартфон работает на мобильном процессоре Snapdragon 765G, выполненным по 7-нанометровой технологии. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10.5 с софтом MiFavor 10.5. Из остального отметим Nera Field Communication, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, GPS и USB-C. Разъём для наушников отсутствует.