Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Huami заявила о мировом дебюте смарт-часов Amazfit GTS 2 mini и Amazfit Bip U. Обе новинки недавно вышли на рынок в Азии по цене 105 долларов и 60 долларов соответственно. Стоимость глобальных версий практически не изменилась.

реклама

Amazfit GTS 2 mini весят 19,5 грамма и заключены в тонкий корпус с защитой от воды 5 ATM. Часы оборудованы 1,55-дюймовым дисплеем на органических светодиодах с плотностью пикселей 301 точка на дюйм. Матрица получила поддержку Always-on Display, а пользователи могут выбирать из 50 циферблатов.

анонсы и реклама Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде <b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке RTX 3080 за 150 000р - смотри что за зверь Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Носимый гаджет обзавёлся поддержкой Near Field Communication и 70 спортивных режимов. Время автономной работы составляет две недели, за что отвечает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 220 мА*ч. Все основные возможности устройств этой категории в новинке присутствуют. В частности, стоит выделить отслеживание менструального цикла, определение уровня насыщения крови кислородом и мониторинг пульса в режиме 24/7.

Стоимость смарт-часов Amazfit GTS 2 mini составила 100 долларов в официальном магазине Amazfit. Модель предлагается пользователям в зелёном, чёрном и розовом цветовых исполнениях корпуса и ремешка.

реклама

Amazfit Bip U достался 1,43-дюймовый экран с разрешением 302 x 302 точки, прикрытый 2.5D-стеклом со специальным покрытие, которое не собирает отпечатки пальцев. Как и в случае с предыдущей моделью, пользователи могут выбрать один из 50 циферблатов.

реклама

Набор функций идентичен, но количество поддерживаемых спортивных режимов уменьшено до 60. Корпус тоже имеет защиту 5 ATM, т.е. выдерживает погружение под воду на глубину до 50 метров. Девайс оснащён аккумулятором на 230 мА*ч, а время автономной работы в сравнении с предыдущей моделью уменьшено до 5-9 дней в зависимости от режима использования. Масса носимого гаджета составляет 31 грамм.

Amazfit Bip U оценили в 50 долларов. На официальном сайте бренда в наличии есть только версия в чёрном цвете. Со временем купить смарт-часы можно будет в зелёной и розовой расцветках.