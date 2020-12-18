Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Руководство японского гиганта Toyota назвало экспансию электромобилей преждевременной по целому ряду причин экономического характера. Об этом в рамках конференции Ассоциации японских производителей заявил Акио Тоёди, глава Toyota Motor.

реклама

Менеджер отметил, что правительства многих стран, призывающие к переходу на электротранспорт, не понимают всех проблем, с которыми вынуждены сталкиваться производители автомобилей и государства. По словам главы Toyota Motor, отказ от машин с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году обойдётся Стране восходящего Солнца в сотни миллиардов долларов.

анонсы и реклама Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде <b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке RTX 3080 за 150 000р - смотри что за зверь Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Автопроизводители будут вынуждены потратить столько же на закупку производственного оборудования и инвестирование в компании по изготовлению тяговых аккумуляторов. На данный момент Toyota с Volkswagen занимают 20% рынка легкового транспорта. Немецкая компания уже заявила о планах по инвестированию 40 млрд долларов в создание и выпуск электротранспорта в течение 5 лет. К концу десятилетия европейский гигант намерен добиться 25-процентной выручки от реализации электромобилей.

В течение 10 лет расходы отрасли могут составить 700 млн долларов при 25-процентном уровне электрификации транспорта. Чтобы достичь отметки 50%, нужно будет увеличить затраты более чем до 1 трлн долларов без учёта издержек на создание зарядной инфраструктуры. В свою очередь японская компания Toyota в качестве альтернативы предлагает использовать гибридные решения, оборудованные электродвигателями и ДВС.