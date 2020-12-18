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Южнокорейская компания Samsung представила две линейки мобильных ПК: Galaxy Book Ion 2 и Notebook Plus 2. Первая серия получила встроенную графику Iris Xe, а вторая может похвастаться дискретными видеокартами NVIDIA. Все лэптопы оборудованы мобильными процессорами Intel поколения Tiger Lake.

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Samsung Galaxy Book Ion 2 предлагает пользователям ноутбуки с 13,3- и 15,6-дюймовыми дисплеями. Младшая модель весит менее 1 кг и имеет толщину около 1,3 см. В зависимости от комплектации цена составляет от 1260 долларов до 2230 долларов.

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В Samsung Notebook Plus 2 установлен 15,6-дюймовый экран. На выбор пользователям будут доступны модификации с видеокартами NVIDIA GeForce MX450 и GeForce GTX 1650 Ti. Базовый вариант обойдётся в 690 долларов. За топовую версию придётся отдать 1770 долларов.

Ещё одной новинкой компании из Южной Кореи стала ноутбук-трансформер Galaxy Book Flex 2 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Он станет доступен для предварительного заказа 21 декабря, а продажи стартуют 1 января. Цена составила 1680-2580 долларов.

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Трансформер тоже оснащён процессорами Intel одиннадцатого поколения. Базовый вариант предлагает графику Iris Xe. Также есть версии с видеокартой NVIDIA GeForce MX450. Максимальный объём оперативной памяти типа LPDDR4x составляет 16 ГБ. Вместимость SSD-накопителя с интерфейсом PCI Express 4.0 – 1 ТБ. Также отметим стереофонические динамики, 13-мегапиксельную камеру, поддержку сканера отпечатков пальцев и возможность работы с цифровым пером.