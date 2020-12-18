Samsung анонсировала ноутбуки на процессорах Intel Tiger Lake
Южнокорейская компания Samsung представила две линейки мобильных ПК: Galaxy Book Ion 2 и Notebook Plus 2. Первая серия получила встроенную графику Iris Xe, а вторая может похвастаться дискретными видеокартами NVIDIA. Все лэптопы оборудованы мобильными процессорами Intel поколения Tiger Lake.
реклама
Samsung Galaxy Book Ion 2 предлагает пользователям ноутбуки с 13,3- и 15,6-дюймовыми дисплеями. Младшая модель весит менее 1 кг и имеет толщину около 1,3 см. В зависимости от комплектации цена составляет от 1260 долларов до 2230 долларов.
В Samsung Notebook Plus 2 установлен 15,6-дюймовый экран. На выбор пользователям будут доступны модификации с видеокартами NVIDIA GeForce MX450 и GeForce GTX 1650 Ti. Базовый вариант обойдётся в 690 долларов. За топовую версию придётся отдать 1770 долларов.
Ещё одной новинкой компании из Южной Кореи стала ноутбук-трансформер Galaxy Book Flex 2 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Он станет доступен для предварительного заказа 21 декабря, а продажи стартуют 1 января. Цена составила 1680-2580 долларов.
реклама
Трансформер тоже оснащён процессорами Intel одиннадцатого поколения. Базовый вариант предлагает графику Iris Xe. Также есть версии с видеокартой NVIDIA GeForce MX450. Максимальный объём оперативной памяти типа LPDDR4x составляет 16 ГБ. Вместимость SSD-накопителя с интерфейсом PCI Express 4.0 – 1 ТБ. Также отметим стереофонические динамики, 13-мегапиксельную камеру, поддержку сканера отпечатков пальцев и возможность работы с цифровым пером.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила