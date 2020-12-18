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Китайская компания Xiaomi в прошлом месяце представила смартфон начального уровня POCO M3 в Индии. Спустя несколько недель после премьеры новинка добралась до российского рынка. Модель сохранила все технические характеристики, но стала чуть дороже.

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POCO M3 имеет пластиковый корпус с габаритными размерами 162,3 x 77,3 x 9,6 мм. Защита от воды не предусмотрена. Выделяется модель дизайном тыльной камеры. Большая площадка располагается в верхней части тыльной стороны и содержит вспышку с тремя оптическими модулями. Спереди в смартфоне установлен жидкокристаллический дисплей диагональю 6,53 дюйма формата Full HD+ с каплевидным вырезом под селфи-камеру. Плотность точек составляет 395 пикселей на дюйм. За защиту экрана от повреждений отвечает стекло Gorilla Glass 3.

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Вычислительные возможности смартфона положены на плечи 11-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 662. Однокристальная система имеет по четыре ядра Kryo 260 Silver с частотой 1,8 и 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает встроенный видеоускоритель Adreno 610. Новинка оборудована 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. В начальной конфигурации установлен накопитель UFS 2.1 на 64 ГБ, а в топовой используется флеш-модуль UFS 2.2 объёмом 128 ГБ. В обоих случаях расширить хранилище можно картой microSD.

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Xiaomi POCO M3 получил основную камеру с разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Сенсоры на 2 Мп используются для макросъёмки и анализа глубины резкости. Оптическая стабилизация изображения отсутствуют. Фронтальная камера построена на базе 8-мегапиксельного датчика изображения. Обе поддерживают съёмку видео в Full HD с частотой кадров 30 к/сек.

Ёмкость комплектного аккумулятора составила 6000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Производитель обещает 583 часа автономной работы в режиме ожидания, 40 часов разговоров, 196 часов воспроизведения музыки и 17 часов просмотра видео. Сканер отпечатков пальцев обосновался на правом торце корпуса. Поддержка Near Field Communication, судя по всему, отсутствует, т.к. на официальном сайте нет упоминаний NFC. Из особенностей отметим стереодинамики, 3,5-миллиметровый аудиоразъём, поддержку технологии распознавания лиц Face Unlock, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5.

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Xiaomi POCO M3 в модификации 4/64 ГБ стоит 13 490 рублей. Цена версии с накопителем на 128 ГБ составила 14 490 рублей. Покупателям модель доступна в жёлтой, синей и чёрной цветовых вариациях. Старт продаж запланирован на 25 декабря 2020 года. Напомним, что в Индии конфигурации 4/64 ГБ и 4/128 ГБ оценили в 149 долларов (11 000 рублей) и 169 долларов (12 500 рублей) соответственно.