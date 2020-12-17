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Южнокорейская компания Samsung до конца 2020 года может анонсировать ещё как минимум два смартфона с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Речь идёт о моделях Samsung Galaxy A72 5G и Galaxy A32 5G. Первая была замечена на качественных изображениях, а вторая появилась в базе данных американского регуляторного органа, именуемом Федеральной комиссией по связи.

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Младшая модель под номером SM-A326J получит 6,5-дюймовую матрицу Infinity-V с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Параметры не уточняются. Основная камера в смартфоне будет представлена тремя оптическими модулями, и уже известно, что разрешение главного составит 48 Мп.

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Samsung Galaxy A32 5G будет заключён в корпус из пластика без защиты от воды. Габаритные размеры составят 164,2 x 76,1 x 9,1 мм. Вместе с поддержкой мобильных сетей пятого поколения смартфон получил чип NFC, 15-ваттную быструю зарядку по проводу, боковой сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 11 сразу из коробки.

Samsung Galaxy A72 5G будет очень похож на Galaxy A52 5G, если верить опубликованным на просторах всемирной паутины рендерам грядущей новинки. На изображения можем видеть, что смартфон получит четырёхмодульную основную камеру. Её венцом станет 64-мегапиксельный датчик изображения. Помимо него, смартфон получит ультраширокоугольную камеру на 12 Мп и пару 5-мегапиксельных сенсоров для размытия фона и макросъёмки.

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Модель обзаведётся дисплеем Infinity-O на органических светодиода со встроенным сканером отпечатков пальцев. Диагональ составит примерно 6,7 дюйма. При этом под фронтальную камеру будет отведено небольшое круглое отверстие. Корпус тоже будет сделан из пластика и не получит защиты от воды, а габаритные размеры составят 165 x 77,4 x 8,1 мм.

Samsung Galaxy A72 5G поступит в продажу с операционной системой Android 11. Ожидается, что цена смартфона стартует с отметки 599 долларов за базовую модификацию памяти.