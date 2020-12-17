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В начале осени 2020 года китайская компания NVIDIA анонсировала три видеокарты серии RTX 30. Одной из них стала модель GeForce RTX 3070. Сейчас в России в официальной рознице она стоит немного дешевле, чем GeForce RTX 3060 Ti, которую представили в первых числах декабря.

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Модель GeForce RTX 3060 Ti в исполнении ASUS в магазине «Ситилинк» предлагается за 62 990 рублей. При этом версию GeForce RTX 3070 можно приобрести на несколько тысяч рублей дешевле. Например, в 59 990 рублей оценивается ASUS GeForce RTX 3070 DUAL с частотой 1725-1755 МГц и двухслотовой системой охлаждения. Модель ASUS GeForce RTX 3070 DUAL OC стоит на 1000 рублей дороже. При этом номинальная частота GPU повышена до 1770 МГц, а частота Boost – до 1800 МГц.

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Менее 60 000 рублей стоит ускоритель GeForce RTX 3070 GAMINGPRO в исполнении тайваньской компании Palit. Номинальная частота GPU составляет 1500 МГц, а частота в Boost-режиме вырастает до 1725 МГц. Система охлаждения представлена тремя вентиляторами и требует трёх слотов на материнской плате.

Более дорогие модели в ассортименте магазина «Ситилинк» тоже имеются. Например, ASUS TuF GAMING RTX 3070 OC. Стоимость составляет 68 990 рублей с учётом скидки в размере 9000 рублей. GPU работает на частоте 1815-1845 МГц. Система охлаждения представлена радиатором и тремя вентиляторами.

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В завершение пару слов скажем о графическом ускорителе Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC. Цена видеокарты составляет 64 990 рублей с учётом скидки в размере около 10 000 рублей. Частота графического чипа составляет 1815 МГц. Также отметим трёхслотовую систему охлаждения с тремя вентиляторами. Для дополнительного питания предусмотрен разъём 6+8 pin, тогда как во всех остальных упомянутых выше видеокартах используется разъём 8+8 pin.

Напомним, что ускоритель GeForce RTX 3070 построен на базе 8-нанометрового GPU с 5888 потоковыми процессорами и 46 ядрами трассировки лучей. Объём видеопамяти типа GDDR6 составляет 8 ГБ, эффективная частота – 14 ГГц, а пропускная способность – 448 ГБ/сек.

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Видеокарта поддерживает работу с мониторами формата 8K ULTRA HD (7680 x 4320 точек), DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6. Также отметим PCI Express 4.0, два разъёма HDMI 2.1, три DisplayPort 1.4a и рекомендованную производителем мощность блока питания 650-750 Вт.