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Китайская компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi 9 Power. Новинка отличается невысокой ценой и относительно неплохими техническими характеристики. Продажи устройства стартуют на следующей неделе.

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Модель оснащена однокристальной системой Snapdragon 662, которая выполняется по нормам 11-нанометровой технологии. Мобильный процессор обладает 8-ядерным CPU с частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610 GPU. Чип работает в паре с оперативной памятью LPDDR4x в объёме 4 ГБ. В зависимости от модификации вместимость встроенного накопителя составляет 64 ГБ или 128 ГБ. Тип флеш-памяти – UFS 2.1 и UFS 2.2 соответственно.

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За автономность Xiaomi Redmi 9 Power отвечает встроенный аккумулятор, ёмкость которого составляет 6000 мА*ч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. При этом поставляется новинка с 22,5-ваттным адаптером питания в комплекте. По словам производителя, батарея сможет проработать в течение трёх лет без необходимости в замене.

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Смартфон заключён в пластиковый корпус с панелью Gorilla Glass третьего поколения на лицевой стороне. Габариты составляют 162,3 x 77,3 x 9,6 мм, а масса – 198 граммов. Корпус обладает защитой от брызг. Дисплей имеет диагональ 6,53 дюйма и разрешение FHD+. Плотность точек – 395 пикселей на дюйм. В каплевидном вырезе располагается 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Основная камера в Redmi 9 Power построена на базе системы из четырёх оптических модулей. Разрешение основного составляет 48 Мп. Светосила – f/1,8. Фазовая автофокусировка присутствует, а вот оптической стабилизации изображения новинка не получила. Второй компонент в камере – ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом захвата 120 градусов. Третий – вспомогательный 2-мегапиксельный датчик изображения для анализа глубины резкости. Четвёртый – ещё один сенсор на 2 Мп, но уже для макросъёмки.

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Новинка получила стереофонические динамики, гнездо для подключения проводной гарнитуры, инфракрасный излучатель, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. Дактилоскопический сенсор установлен на правом торце. Поддержка Near Field Communication в смартфоне отсутствует. Также отметим GPS, радиоприёмник и отдельный слот для установки карт microSD. Программной платформой стала операционная система Android 10, на базе которой построена фирменная прошивка MIUI 12.

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Стоимость Xiaomi Redmi 9 Power в модификации с 64 ГБ встроенной памяти составила 150 долларов. Вариант с накопителем на 128 ГБ китайская компания оценила в 165 долларов. Старт продаж запланирован на 22 декабря 2020 года. Покупателям новинка будет доступна в цветах Electric Green, Fiery Red, Blazing Blue и Mighty Black.