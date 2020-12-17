Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Redmi 9 Power представлен официально – Snapdragon 662, стереодинамики и АКБ на 6000 мА*ч

Покупателям новика будет доступна в цветах Electric Green, Fiery Red, Blazing Blue и Mighty Black.
[ ] для раздела Блоги
+
!! RTX 3070 <b>сильно дешевле</b> чем 3060 Ti
Еще одна RTX 3070 даже дешевле
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
10 000р скидка на четвертую RTX 3070
9000р скидка на пятую RTX 3070
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi 9 Power. Новинка отличается невысокой ценой и относительно неплохими техническими характеристики. Продажи устройства стартуют на следующей неделе.

реклама

Модель оснащена однокристальной системой Snapdragon 662, которая выполняется по нормам 11-нанометровой технологии. Мобильный процессор обладает 8-ядерным CPU с частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610 GPU. Чип работает в паре с оперативной памятью LPDDR4x в объёме 4 ГБ. В зависимости от модификации вместимость встроенного накопителя составляет 64 ГБ или 128 ГБ. Тип флеш-памяти – UFS 2.1 и UFS 2.2 соответственно.

анонсы и реклама
Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

За автономность Xiaomi Redmi 9 Power отвечает встроенный аккумулятор, ёмкость которого составляет 6000 мА*ч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. При этом поставляется новинка с 22,5-ваттным адаптером питания в комплекте. По словам производителя, батарея сможет проработать в течение трёх лет без необходимости в замене.

реклама

Смартфон заключён в пластиковый корпус с панелью Gorilla Glass третьего поколения на лицевой стороне. Габариты составляют 162,3 x 77,3 x 9,6 мм, а масса – 198 граммов. Корпус обладает защитой от брызг. Дисплей имеет диагональ 6,53 дюйма и разрешение FHD+. Плотность точек – 395 пикселей на дюйм. В каплевидном вырезе располагается 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Основная камера в Redmi 9 Power построена на базе системы из четырёх оптических модулей. Разрешение основного составляет 48 Мп. Светосила – f/1,8. Фазовая автофокусировка присутствует, а вот оптической стабилизации изображения новинка не получила. Второй компонент в камере – ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом захвата 120 градусов. Третий – вспомогательный 2-мегапиксельный датчик изображения для анализа глубины резкости. Четвёртый – ещё один сенсор на 2 Мп, но уже для макросъёмки.

реклама

Новинка получила стереофонические динамики, гнездо для подключения проводной гарнитуры, инфракрасный излучатель, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. Дактилоскопический сенсор установлен на правом торце. Поддержка Near Field Communication в смартфоне отсутствует. Также отметим GPS, радиоприёмник и отдельный слот для установки карт microSD. Программной платформой стала операционная система Android 10, на базе которой построена фирменная прошивка MIUI 12.

реклама

Стоимость Xiaomi Redmi 9 Power в модификации с 64 ГБ встроенной памяти составила 150 долларов. Вариант с накопителем на 128 ГБ китайская компания оценила в 165 долларов. Старт продаж запланирован на 22 декабря 2020 года. Покупателям новинка будет доступна в цветах Electric Green, Fiery Red, Blazing Blue и Mighty Black.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса ASUS ROG Z11
4
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
5
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
12
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
13
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
16
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
38
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
12

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 38
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 44
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 49 смартфонов, которые получат Android 11 в 2021 году – полный список и сроки
1
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
326
Некоторые RTX 3070 стоят дешевле таких же 3060 Ti - дефицит окончен, и цены пошли вниз
29
GeForce RTX 3090 дешевеет – цена на российском рынке почти сравнялась с рекомендованной NVIDIA
48
Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
37
8 устройств Huawei получили операционную систему HarmonyOS вместо Android 11
1
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
147
Цена Биткоина превысила рекордный показатель 2017 года – майнинг на видеокартах становится выгоднее
28
Samsung Galaxy A12 представлен в России – NFC, 5000 мА*ч и 48-Мп камера по цене от 11 990 рублей
7
Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One
20
Intel выпустит самый быстрый SSD на рынке, превышающий показатели предыдущего поколения в 3.7 раза
17
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
58
S.T.A.L.K.E.R. 2 открыла вакансии и ждёт кадрового пополнения
34
Энтузиаст разработал чип для трассировки лучей на игровой консоли 1990 года
7
Huawei nova 8 Pro получит Kirin 985, 120-Гц панель и 64-Мп камеру с уникальным дизайном
2
GOG под давлением общественности решил не выпускать скандальный проект Devotion
12
Пользовательские модификации Cyberpunk 2077 позволяют увеличить количество fps – ссылки и описание
16
NVIDIA готовит видеокарты GeForce RTX 3060 с 6 ГБ и 12 ГБ памяти GDDR6
32
6-ядерный Ryzen 5 5600X опережает 8-ядерный Ryzen 7 3700X в ряде игр — тест Jarrod'sTech
17
Настольные процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake появятся весной 2021 года
22

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
12
Изучение отказоустойчивости на платформе AMD Ryzen и материнской плате ASUS Prime B450M-A версии II
12
Бесшумный офисный ноутбук с красивым дизайном - обзор ACER Aspire 1
7
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория
27
GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 — выбираю новую видеокарту для Ryzen 3600
18
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4
Самая востребованная IT-профессия Data Scientist, или как начать зарабатывать 170 000 рублей в месяц
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
5
Обзор и тестирование корпуса ASUS ROG Z11
4

Сейчас обсуждают

Сергей Уваров
13:48
Что вы говорите. И деловые письма с "ТЫ" начинать?
GeForce RTX 3080 почти в два раза быстрее Radeon RX 6800 XT в Quake II RTX — тест PC Gamer
Левон Ананикян
13:47
Ага,ага.я тогда лучше возьму 5600хкоторый на помойку выносит твой 10700фиэ и ему мать не нужна зедовская
Официальный документ Intel гласит, что Comet Lake - всё
D3m0n
13:46
>>64 бита понадобились только в Сore2 Ха-ха, то-то на первых корках 64-битная винда тормознее 32-битной работала, лол.
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
SpeedT
13:46
Везде, где 2.0, работает нормально. А то, что там в Метро мылит или прочих первых итерациях - так там и первая версия, когда даже адепты "зеленых" считали технологию говном. Но после появления 2.0 поч...
GeForce RTX 3080 почти в два раза быстрее Radeon RX 6800 XT в Quake II RTX — тест PC Gamer
Egor Ka
13:44
выбор очевиден - 3070, так как 6800 в продаже не существует
GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 — выбираю новую видеокарту для Ryzen 3600
_KVV
13:44
Перевожу на человеческий - "Количество деби*ов в мире растёт семимильными шагами"
Twitch продолжает устанавливать рекорды просмотров трансляций
Kopcheniy
13:42
Я про это ниже уже писал. Там физически это будет невозможным, поскольку эти 16 разнородных ядер (8 больших и 8 маленьких) еще как-то надо во вменяемую площадь уместить и без всяких AVX-512. У AMD у...
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
Вячеслав Долгополов
13:42
зачем ты свои пристрастия на меня проецируешь?)))
AMD Ryzen 7 5800H (Zen 3) значительно обошёл своего предшественника в Geekbench 5
oldschoolgamer
13:42
Она и 64 тыс не стоит, даже рекомендованная цена завышена. Но без лоха и жизнь плоха.
Цена видеокарт GeForce RTX 3070 в России опустилась ниже GeForce RTX 3060 Ti
stockclock
13:41
Кому-то и 120 мало. А кому-то и 40 отлично. На консолях вообще 30 фпс норма и никто этот режим выпиливать не стал, хотя вовсю пиарят 120 фпс 4К. Средний фпс 60+ - это нормально. А минимальный в 40 фпс...
GeForce RTX 3080 почти в два раза быстрее Radeon RX 6800 XT в Quake II RTX — тест PC Gamer
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем