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В первый день осени года нынешнего компания ZTE Corp анонсировала модель Axon 20 5G. Она стала дебютным смартфоном со встроенной в дисплей селфи-камерой. Спустя более чем три месяца телефон добрался до европейского рынка. Продажи стартуют во второй половине декабря.

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По словам производителя, на рынок в первой партии поступит ограниченное количество смартфонов. Компания уже начала принимать предварительные заявки на ZTE Axon 20 5G, но без предоплаты. Чтобы стать в очередь, нужно только указать адрес электронной почты на сайте ZTE.

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Мировая цена новинки пока что не объявлена. Ожидается, что стоимость будет озвучена компанией ближе к старту продаж. В Китае смартфон оказался относительно доступным. Он предлагается в модификациях 6/128 ГБ за 320 долларов, 8/128 ГБ за 365 долларов и 8/256 ГБ за 410 долларов.

Купить ZTE Axon 20 5G можно будет начиная с 21 декабря. На российском рынке смартфоны ZTE Corp продаются официально, но Россия в списке стран, где будет доступна новинка, отсутствует. Помимо государств-членов Европейского Союза, модель будет продаваться в Великобритании и Украине. За пределами Европы смартфон будет доступен в Японии, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, ОАЭ, ЮАР, Саудовской Аравии и на Филиппинах.

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ZTE Axon 20 5G оснащён экраном на органических светодиодах, в который вместе с 32-мегапиксельной фронтальной камерой интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев. Разрешение матрицы составляет 1080 точек по узкой стороне, а диагонали – около 7 дюймов.

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Основная камера оказалась довольно скромной. Она построена на базе 64-мегапиксельного главного модуля, 8-мегапиксельного ультраширокоугольного и двух сенсоров на 2 Мп. Снимать видео при этом можно в 4K UHD даже при 60 FPS.

Аппаратным базисом новинки выступает однокристальная система Snapdragon 765G с частотой до 2,4 ГГц. Обработкой графики занимается ускоритель Adreno 620, а за поддержку 5G отвечает модемная плата Snapdragon X52. Вопросами автономной работы отвечает аккумулятор на 4200 мА*ч, который получил поддержку быстрой зарядки. Мощность составляет 30 Вт.

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В ZTE Axon 20 5G есть NFC, Bluetooth 5.1, USB-C и слот для карты microSD. Поддержка стандарта Wi-Fi 6 отсутствует. Также отметим операционную систему Android 10, дополненную проприетарным программным обеспечение MiFavor 10.5.