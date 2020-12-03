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Xiaomi Redmi 10X 5G стал самым мощным смартфоном среднего класса в AnTuTu

Он оснащён процессором Dimensity 820 5G.
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Компания Xiaomi в конце весны 2020 года представила смартфоны среднего класса Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, и они до сих пор остаются самыми мощными в своём классе по версии бенчмарка AnTuTu. Оба оснащены 7-нанометровым мобильным процессором Dimensity 820 5G.

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Стандартное издание расположилось на первом месте, набрав в бенчмарке 404 089 баллов. Версия Pro с результатом 398 227 баллов заняла третью строчку. Между двумя смартфонами китайской компании Xiaomi обосновался Huawei nova 7 Pro на базе однокристальной системы Kirin 985. Он в программном обеспечении набрал 404 091 балл.

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В топ-5 попало ещё две модели на 7-нанометровом процессоре Kirin 985. 395 879 пунктов набрал Huawei nova 7, а Honor 30 бенчмарк присудил на 7000 пунктов меньше. Вторую пятёрку открывает Honor X10 с однокристальной системой Kirin 820 под капотом 363 363 очками в активе. Далее идут ещё две модели, оснащённые тем же мобильным процессором – Honor 30S и Huawei nova 7 SE. Они набрали 353 169 «попугаев» и 351 638 «попугаев» соответственно.

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Замыкают десятку Redmi K30i 5G на чипсете Snapdragon 768G и Realme Q2 Pro 5G с Dimensity 800U под капотом. Первый набрал 350 048 баллов, а второму присудили 338 516 баллов.

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